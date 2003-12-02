جمعيت سالمند كشور از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، اكرم شاهرخي ادامه داد:" سالمندان زماني نيروي كار جامعه و عامل پويايي، تحرك و تحول تاريخي كشور بوده اند، آنان الگوها و گروه هاي مرجع و آيينه پيش روي جوانان هستند لذا توجه به مسايل و مشكلات سالمندان بخصوص وضعيت اقتصادي و معيشت اين قشر از جامعه ضروري است."

وي افزود: آمارها نشان مي دهد در سال 1365 به ازاي هر 11 نفر پرداخت كننده حق بيمه اجتماعي، يك نفر مستمري بگير وجود داشت و اين نسبت در سال 75 به رقم 8 به يك رسيده است و با افزايش جمعيت جمعيت سالمند و بازنشسته اين نسبت بسرعت در حال تقليل است و كل دريافتي از بيمه شدگان كه بايد به نفع مستمري بگيران مورد استفاده قرار گيرد كاهش مي يابد و در اين فرايند سالمندان بويژه زنان كه از حقوق اقتصادي و اجتماعي كافي برخوردار نيستند بشدت آسيب مي بينند."

وي همچنين گفت:" سازمان بازنشستگي كشور، كميته امداد امام خميني و سازمان تامين اجتماعي ، سازمانهايي هستند كه مي توانند ضمن حفظ شان و منزلت فردي واجتماعي بازنشستگان و سالمندان حمايت مالي جامعه را براي آنان مهيا كنند، سازمان تامين اجتماعي در هر جامعه اي به عنوان متوليان حمايت از سالمندان شناخته مي شوند و تامين اجتماعي يعني تامين حداقل درآمد."

شاهرخي تصريح كرد: متاسفانه قوانين موجود مربوط به حمايت از سالمندان بطور كلي جامع و كامل نبوده و بسياري از مسايل و مشكلات سالمندان كشور ناديده گرفته شده اند و با توجه به افزايش جمعيت سالمندان بخصوص در سالهاي آتي لازم است سازمانهاي متولي و انجمن هاي حامي سالمندان با يك بررسي جامع، نيازهاي جمعيت سالمندان را بررسي كنند."

