سنیوره باید از مقام خود کناره گیری کند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازشبکه تلویزیونی المنار، "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان امروز در تجمع طرفداران و هواداران گروه های مخالف لبنانی حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

"میشل عون" در این سخنان خود تصریح کرد: آنطوری که دیگران ادعا می کنند لبنان برسر چهارراهی قرارنگرفته است بلکه راهی را که انتخاب کرده مسیری درست است وشایعات را پشت سر می گذارد.

رئیس جریان ملی آزاد با تاکید براین مطلب که ما ( گروه های مخالف لبنانی) بیش از دیگران به تعهدات خود پایبند هستیم ،اظهار داشت : "ما می خواهیم زندگی مشترکی را درلبنان داشته باشیم و از وحدت و یکپارچگی ملی حمایت می کنیم و به سوی آینده قدم می گذاریم".

"میشل عون" درابتدای این سخنرانی همچنین با اشاره به این مطلب که سخنرانی امروز وی یک سخنرانی سیاسی نیست، گفت: ما برای کنارزدن وزرای دولت لبنان وبرای رسیدن به قدرت انحصاری تلاش نمی کنیم.

درادامه این سخنان رئیس جریان ملی آزاد لبنان با تاکید براینکه شعارگروه های مخالف لبنان شعار وحدت ملی است، خاطرنشان کرد:" ما از شعار خود نه خجالت می کشیم و نه می ترسیم. ما می خواهیم دوست همه در شرق و غرب باشیم و می خواهیم دوستی مان را نیز حفظ کنیم".

وی با انتقاد از کسانی که درصدد ایجاد درگیری بین گروه های داخلی لبنانی با سوء استفاده از طوایف و مذاهب هستند، گفت: تلاش ما رسیدن به قدرت برای مشارکت در تصمیمی ملی است.

"عون" در پایان سخنانش با انتقاد از "سنیوره" نخست وزیر دولت لبنان تاکید کرد: ما از "سنیوره" می خواهیم که از مقام خود کناره گیری کند و شخص دیگری درجای وی بنشیند.

رئیس جریان ملی آزاد بعد از اعلام این موضوع گفت:" انتقاد ما از نخست وزیر بخاطر منصبش است نه به خاطر مذهبش. "سنیوره" اشتباه کرده و باید کنار برود؛ ما می توانیم جامعه لبنان را از فساد پاک کنیم".

"میشل عون" با تاکید براین مطلب که دولت کنونی دولت وحدت ملی نیست باردیگر تکرار کرد از "سنیوره" می خواهم که به صورت مسالمت آمیز از مقام خود کناره گیری کند".

بعد از تکرار این سخن تجمع کنندگان در بیروت با دست زدن و ابراز احساساسات ، از این موضوع استقبال کردند.

"میشل عون" هم در پایان ازمردم لبنان خواست تا رسیدن به هدف ، به این تجمعات صلح آمیز ادامه بدهند.

میادین اصلی بیروت از جمله ساحه الشهداء، ریاض الصلح و الشهدا، بشاره الخوری و نفق سلیم همچنان مملو از جمعیت است.

گفتنی است جریان مخالف دولت لبنان روز پنجشنبه در بیانیه ای خواستار آمدن مردم به خیابانها با هدف سرنگونی دولت کنونی و تشکیل دولت وحدت ملی شد و در مقابل، جناح اکثریت پارلمانی لبنان نیز آمادگی کامل هواداران خود را برای رویارویی با آنچه کودتا علیه قانون اساسی نامید، خواستار شد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز گذشته در سخنان تلویزیونی خود خواستار حضور پرشور و گسترده و مسالمت آمیز مردم در بعد از ظهر امروز در مرکز بیروت شد و تشکیل دولت وحدت ملی را برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها بار دیگر خواستار شد