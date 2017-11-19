چینی ها گوجه تراریخته با ماندگاری بالا تولید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، محققان آکادمی علوم کشاورزی سین کیانگ چین از طریق تکنیکهای ویرایش ژنی گوجه فرنگی تولید کردند که در آزمایشات اولیه ماندگاری بیشتری در انبار نشان داده است.
این محققان در فعالیت پژوهشی خود تلاش کردند تا ژن ALC گوجهفرنگی را با یک ژن مغلوب alc جایگزین کنند. بر اساس نتایج، میانگین فراوانی جهش به ۷۲.۷۳ درصد رسید، اما درجه تأثیر جایگزینی ژنها در گیاهان تراژنی T۰، بسیار پایین یعنی ۷.۶۹ بود. طبق این نتایج، هیچ جهش هموزیگوتی نهفتهای در گیاهان T۰ دیده نشد.
علاوه بر آن هتروزیگوتهای جهشیافته، جهش را بهصورت پایدار برای جداسازی به نسل T۱ ، منتقل کردند. جهشیافتههای هموزیگوتی alc دلخواه نیز در نسل T۱ به دست آمد.
این نتایج با توصیف صفات اختصاصی مشخص شده و توسط کارایی عالی این محصولات در انبار، تائید شد.
برای ارزیابی کاربرد تکنولوژیهای ویرایش ژن (CRISPR-Cas۹) در سرعت دادن به فرایند اصلاح نباتات، تیم پژوهشی دکتر کوینگ هوی یو از آکادمی علوم کشاورزی سی کیانگ چین قصد دارند از طریق جایگزینی ژنها با روش موسوم به HDR (تعمیر ژن براساس همولوژی) و از طریق سیستم CRISPR-Cas۹، گوجهفرنگیهایی را با عمر فروشگاهی طولانی تولید کنند.
به گفته این محققان، این نتایج ثابت میکند که جایگزینی ژن با CRISPR-Cas۹ القاء شده از طریق HDR میتواند یک روش ارزشمند برای پرورش ارقام مرغوب گوجهفرنگی اصلاحشده باشد.
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