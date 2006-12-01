ناتو در اجلاس ریگا نیازهای بلندمدت افغانستان را نادیده گرفت



ژنرال محمد ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درگفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : اجلا س ریگا نمایشی از حمایت سیاسی از افغانستان وحمایت عملی از تضمین صلح بود .



وی افزود:افرایش نیروهای ناتو یک نیاز فوری است . راه حل مشکلات افغانستان افزایش درکمیت و کیفیت ارتش افغانستان مجهز است که بدون کمک جامعه بین المللی امکان پذیر نخواهدبود .



سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین خاطرنشان کرد که کشورش نیازمند تجهیز مناسب ارتش همراه با تعداد افراد بین 150 هزار تا 200 هزار تن برای مبارزه با تهدید شبه نظامیان است .



درتوافقنامه بن که پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001 منعقد شد، برای افغانستان ارتش 70 هزار نفری منظور شده است . هم اکنون ارتش نوپای افغانستان حدود 36 هزار نظامی دارد که همراه با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و نیرو های ناتو با شورشیان مبارزه می کند و با مشکلاتی مانند سربازان فراری و فقدان آموزش روبرو است .



ناتو که از26 کشورتشکیل یافته است حدود 31 هزار سرباز درافغانستان دارد و خواستار نیروهای بیشتر برای مبارزه با شورشیانی است که امسال به طور چشمگیری مبارزات خود را علیه نیروهای چند ملیتی افزایش دادند .



تنها تعداد اندکی از اعضای ناتو تمایل خود را فراهم کردن نیروی بیشتر یا لغو شرایط استفاده از آنان را اعلام کردند .



خالق احمد سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از نتایج اجلاس ریگا دفاع کرد و آن را مثبت خواند .



وی افزود : ما از تصمیم و توافق آنها برای تعهد بیشتر به افغانستان استقبال می کنیم و امیدواریم که ناتو و افغانستان بتوانند روابط خوبی داشته باشند .



یک روزنامه نگار پاکستانی و کارشناس مسائل افغانستان نشست ناتورا یک فاجعه برای افغانستان نامیدند .



وی افزود :این نشست عدم تعهد کشورهای ناتو را که به نظر می رسد ماهیت شورش در افغانستان را درک نکرده اند ، نشان داد .



وی افزود : بی تعهدی ناتو به افغانستان کشورهمسایه (پاکستان ) راترغیب خواهدکرد در افغانستان مداخله کند .



مقامات افغانی بارها پاکستان را متهم کردند که چشم خود رابه روی شبه نظامیان طالبان که حمایت مالی وآموزشی از پاکستان دریافت می کنند ، بسته است و پاکستان نیزاین اتهامات را به شدت رد کرده است .