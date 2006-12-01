شیراک و وزیر خارجه اسرائیل درباره خاورمیانه رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، " ژاک شیراک " رئیس جمهوری فرانسه هفته آینده میزبان " زیپی لیونی " وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی در کاخ الیزه است .

بر اساس اعلام کاخ ریاست جمهوری فرانسه شیراک در دیدار روز 6 دسامبر خود با لیونی درباره مناسبات اسرائیل - فرانسه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد .

این دیدار در حالی انجام می ‌شود که روابط بین فرانسه و رژیم صهیونیستی پس از درگیری نیروی هوایی اسرائیل با نیروهای فرانسوی در جنوب لبنان رو به سردی گرائیده ‌است.

این درحالی است که " میشل الیوت ماری " وزیردفاع فرانسه نیز با غیرقابل قبول خواندن اقدام نظامی اسرائیل علیه نیروهای فرانسوی در جنوب لبنان گفته بود : نیروهای خارجی مستقر در جنوب لبنان براساس قطعنامه شورای امنیت حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می دانند .

فرانسه بعد از لازم ‌الاجراشدن آتش بس بین حزب‌الله و اسرائیل تاکنون 1650 نظامی خود را به جنوب لبنان اعزام کرده ‌است.

فرانسه همچنین فرماندهی نیروهای سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفیل) را برعهده دارد که از اول فوریه سال جدید میلادی آن را به ایتالیا واگذارمی ‌کند.