برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم امام رضا (ع) معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جلال فیاضی دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، فیلمهایی با موضوع امام رضا (ع) را بستری مناسب برای تولید آثار مذهبی دانست.
در ادامه مهندس محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی ضمن تاکید بر اهمیت جشنواره مذهبی مثل جشنواره امام رضا (ع) افزود: "باید بدانیم حرکتهای فرهنگی که درباره ائمه همراه میشود چقدر والاست تا برای باشکوهتر شدن آن بیشتر بکوشیم." رضا کیانیان، رضا میرکریمی، علی نصیریان، محمد نوریزاد و سهیل محمودی از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.
در قسمت نماهنگ غیرحرفهای هیئت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه تشخیص نداد. در قسمت پویانمایی، اثر "سفیدکاری" از امین آذین لوح تندیس گرفت. در قسمت مستند، فیلمهای "قدمگاه" و" دستهای نیاز" مورد تقدیر واقع شدند. در بخش فیلمهای داستانی هم فیلم های "بلیت" و "آن مرد آمد" اول و دوم شدند. در بخش جوائز حرفهای نماهنگ "ملک رضا"، "خراسان" و"از ماست این دیار" به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش مستند نیز "بیتوته در بهشت" و" آرامتر از دریا" و در بخش فیلمهای داستانی فیلم "بره باران" و "زیارت" مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش ویژه نیز نماهنگ "دستها"، پویانمایی "قاصد"، مستند "معراج"، فیلم داستانی "نامه" برتر شدند و جایزه ویژه نیز به فیلم "بیگ گلین" اهدا شد.
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم، نماهنگ و پویانمایی امام رضا (ع) عصر امروز جمعه با حضور معاون سینمایی وزبر ارشاد، مشاور هنری رئیس جمهور، مسئولان فرهنگی کشور و جمعی از هنرمندان سینما در تالار نو مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جلال فیاضی دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، فیلمهایی با موضوع امام رضا (ع) را بستری مناسب برای تولید آثار مذهبی دانست.
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