احمدی نژاد : اشغالگران عراق در سخت ترین شرایط قرار دارند / آل ثانی : وجود ایران مقتدر به نفع کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، با تاکید بر سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات و روابط همه جانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر گفت: روابط میان این کشورها بر پایه برادری و دوستی است که در آن بزرگی و کوچکی کشورها مطرح نیست، بلکه همکاری گسترده برای ارتقای سطح روابط و تعمیق پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی و تاریخی میان ملت های منطقه مهم است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به توافقنامه ها و قراردادهای منعقد شده میان دو کشور در سفر امیر قطر به تهران روند اجرای این موافقتنامه ها را رضایت بخش دانست و افزود: فعال شدن هرچه بیشتر کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور به ویژه در بخش انرژی، سرمایه گذاری مشترک، امور مالی و بانکی، اعزام نیروی کار متخصص و همکاری های امنیتی، آینده درخشانی را در روابط تهران - دوحه نوید می دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست مداخله جویانه آمریکا برای ایجاد تفرقه بین کشورهای منطقه اشاره کرد و شکست سیاست های آمریکا و انگلیس در عراق را خاطرنشان کرد و گفت: اشغالگران عراق در سخت ترین شرایط قرار دارند و به دنبال راه فراری برای خروج از این کشور هستند، اما تلاش می کنند با ایجاد تفرقه در میان ملت عراق و برانگیختن حساسیت های قومی و مذهبی، تشنج و بحران در این کشور را دامنه دار کرده و مانع از قدرتمند شدن دولت و ملت عراق شوند و لذا کشورهای منطقه باید با همکاری و اتحاد مانع تحقق سیاست های تفرقه افکنانه آنها شوند.

وی با اشاره به شرایط پیچیده داخلی در آمریکا و پیروزی اخیر مقاومت مردم لبنان در برابر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس در سراشیبی سقوط قرار گرفته و سیاست های آمریکا به عنوان مهمترین حامی آن مورد انتقاد ملت های جهان و حتی مردم آمریکا قرار گرفته و برخی از سران آمریکا نسبت به ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه ادامه حیات این رژیم جعلی دیگر منافعی برای آنها ندارد، دچار تردید شده اند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مطمئنا سیاست های فتنه انگیز و تفرقه افکنانه بیگانگان در منطقه به نتیجه نخواهد رسید، گفت: موج بیداری و آگاهی در ملت های منطقه و جهان، ادامه سیاست های استکباری و سلطه جویانه قدرتهای زورگو را دچار چالشی جدی کرده است.

شیخ حمد خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این دیدار با تاکید بر نزدیکی بسیار زیاد دیدگاههای دو کشور در مسائل منطقه ای و بین المللی بر اهمیت روابط خوب و تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران برای قطر تاکید کرد و گفت: تعمیق و گسترش همکاری میان کشورهای منطقه موجب تقویت صلح و ثبات منطقه و پیشرفت کشورهای همسایه و مسلمان می شود.

امیر قطر با تشکر از رئیس جمهوری برای پذیرش دعوت وی و حضور در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی، افزود: کشورهای منطقه بویژه ایران و قطر باید بدون توجه به خواست برخی دشمنان در جهت توسعه و گسترش روابط در همه زمینه ها اقدام کنند.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با تاکید بر لزوم خارج شدن نیروهای آمریکا و انگلیس از عراق گفت: همه کشورهای منطقه باید تلاش کنند مانع گسترش تفرقه و ایجاد درگیری میان مردم عراق به ویژه شیعیان و اهل سنت شوند، زیرا این امر خواست دشمنان است و برای رفع آن می توان با تقویت ارتباط میان روحانیون شیعه و سنی، محوری برای صلح و دوستی و جلوگیری از تحقق خواسته های دشمنان به وجود آورد.

امیر قطر با تاکید بر آمادگی کشور خود برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خاطرنشان کرد: مهمترین امری که در همکاری کشورهای منطقه باید لحاظ شود تصمیم گیری بدون تاثیرپذیری از کشورهایی است که هزاران کیلومتر از این منطقه دور هستند.

شیخ حمد به خلیفه آل ثانی با تاکید بر اینکه همکاری های امنیتی میان کشورهای منطقه بویژه ایران و قطر موجب توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور می شود، گفت: نباید اجازه دهیم خواست برخی ها برای ارضا و تامین خواسته های کشورهای بیگانه در روابط کشورهای منطقه خلیج فارس محقق شود.

امیر قطر تاکید کرد: قطر نه تنها با حرکت هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می شود همراهی نخواهد کرد، بلکه هرچه در توان دارد بکار می گیرد تا مانع اجرای این سیاست ها شود، زیرا وجود ایرانی مقتدر، مستحکم و پیشرفته به نفع کشورهای منطقه است.