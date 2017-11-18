به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در اظهاراتی در ششمین کنگره استانی حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در استان «ریزه» اعلام کرد: در معرض حملات داخلی و خارجی قرار داریم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: این حملات نه تنها متوجه بنده و حزب ما، بلکه متوجه کشور و مردم نیز است. بی احترامی روز گذشته در رزمایش «ناتو» را پیگیری می کنیم. برخی اقدامات اشتباه نه از سوی نادان ها، بلکه توسط فرومایگان صورت گرفت. اقدام مذکور نشانه وجود رویکردی نادرست در درون این سازمان است.

وی در ادامه افزود: آنچه اخیراً به عنوان توهین به شخص کمال آتاترک بنیانگذار ترکیه و شخص بنده در رزمایش ناتو صورت گرفت، در اصل نماد بیرونی ذهنیت مشوشی است که از مدتها پیش شاهد آن بوده ایم. چنین رفتار توهین‌ آمیزی به سادگی قابل بخشش نیست.

رجب طیب اردوغان تصریح کرد: قابل اعتماد بودن سازمان ناتو، با جمع آوری سیستم دفاع موشکی خود از ترکیه آن هم در دوره ای که تهدیدات تروریستی از سوی سوریه به اوج خود رسیده بود و در صورت حمله یک کشور دیگر نمی توانستیم از خود دفاع کنیم، مورد تردید تمامی کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. زمانی که برای تامین امنیت خود اقدام به خرید سامانه دفاع موشکی اِس- ۴۰۰ از روسیه کردیم، برخی از کشورهای مهم عضو ناتو واکنشهایی دال بر ذهنیت مخدوش شان بروز دادند.

این مقام عالیرتبه ترکیه تأکید کرد: عملیات ادلب در سوریه را به پایان خواهیم رساند، عفرین را نیز آزاد کرده، منبج را به صاحبان اصلی اش خواهیم داد. مناطق دیگر را نیز از اشغال گروه های تروریستی نجات خواهیم داد. نمی توانیم تماشاگر بازی هایی که در لیبی صورت می گیرد باشیم.