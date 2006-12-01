مراسم افتتاحیه تحت تاثیر بارش شدید باران / ورزشگاه خلیفه دوحه آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، بارش باران که از صبح امروز درشهر دوحه آغازشده است همچنان ادامه دارد و برگزاری مطلوب مراسم افتتاحیه را تحت شعاع خود قرارداده است.

حاشیه های دیگری را از مراسم افتتاحیه می خوانید:

* در فاصله 30 دقیقه به شروع مراسم افتتاحیه هنوز سکوهای زیادی از ورزشگاه خلیفه دوحه خالی است که بارش باران تاثیر بسزایی در خالی ماندن سکوها داشته است.

* ورزشگاه خلیفه به شکل زیبایی تزئین شده و آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است.

* دو مانیتور نسبتا بزرگ در قسمت شمال وجنوب ورزشگاه نصب شده که تصاویر ورزشی وخوش آمدگویی به تماشاگران بر روی آن نقش می بندد.

* جایگاه ویژه مقامات برگزارکننده درضلع غربی ورزشگاه تعبیه شده است.

* ورزشگاه خلیفه گنجایش 35 هزار نفر جمعیت را دارد که درحال حاضر نزدیک به 20 هزارنفر در ورزشگاه حضور دارند.

* رقص نور و پخش موزیک در ورزشگاه در حال اجرا است.

* گفته می شود قطری ها یک میلیارد دلار برای برگزاری این مراسم هزینه کرده اند.

* نزدیک به 2 هزار خبرنگار، فیلمبردار و عکاس کار پوشش خبری وتصویری مراسم افتتاحیه را برعهده دارند.

* مشعل بازی آسیایی در بیرون از ورزشگاه قرار دارد و برنامه ریزی خاصی برای روشن شدن آن درنظر گرفته شده است.

* گفته می شود مراسم افتتاحیه نزدیک به سه ساعت به طول خواهد انجامید.

