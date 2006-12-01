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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۳۴

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

مراسم افتتاحیه تحت تاثیر بارش شدید باران / ورزشگاه خلیفه دوحه آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است

مراسم افتتاحیه تحت تاثیر بارش شدید باران / ورزشگاه خلیفه دوحه آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است

در حالی که سی دقیقه به آغاز مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی زمان باقی است، بارش شدید باران برگزاری این مراسم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، بارش باران که از صبح امروز درشهر دوحه آغازشده است همچنان ادامه دارد و برگزاری مطلوب مراسم افتتاحیه را تحت شعاع خود قرارداده است.

حاشیه های دیگری را از مراسم افتتاحیه می خوانید:

* در فاصله 30 دقیقه به شروع مراسم افتتاحیه هنوز سکوهای زیادی از ورزشگاه خلیفه دوحه خالی است که بارش باران تاثیر بسزایی در خالی ماندن سکوها داشته است.
* ورزشگاه خلیفه به شکل زیبایی تزئین شده و آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است.
* دو مانیتور نسبتا بزرگ در قسمت شمال وجنوب ورزشگاه نصب شده که تصاویر ورزشی وخوش آمدگویی به تماشاگران بر روی آن نقش می بندد.
* جایگاه ویژه مقامات برگزارکننده درضلع غربی ورزشگاه تعبیه شده است.
* ورزشگاه خلیفه گنجایش 35 هزار نفر جمعیت را دارد که درحال حاضر نزدیک به 20 هزارنفر در ورزشگاه حضور دارند.
* رقص نور و پخش موزیک در ورزشگاه در حال اجرا است.
* گفته می شود قطری ها یک میلیارد دلار برای برگزاری این مراسم هزینه کرده اند.
* نزدیک به 2 هزار خبرنگار، فیلمبردار و عکاس کار پوشش خبری وتصویری مراسم افتتاحیه را برعهده دارند.
* مشعل بازی آسیایی در بیرون از ورزشگاه قرار دارد و برنامه ریزی خاصی برای روشن شدن آن درنظر گرفته شده است.
* گفته می شود مراسم افتتاحیه نزدیک به سه ساعت به طول خواهد انجامید.

 

کد مطلب 414824

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