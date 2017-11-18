به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیشابوری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید به اینکه در این روزها سرویس‌دهی به زائران پیاده امام رضا(ع) انجام می شود اظهار کرد: تعداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در محورهای ورودی مشهد برای جابه جایی زائران در نظر گرفته شده که به آنها خدمت رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی زائران و میانسالان در مسیر جاده‌های منتهی به مشهد امکان ادامه مسیر با پای پیاده را نداشته باشند افزود: در مسیر جاده فرهادیه ۶ دستگاه اتوبوس و ۳۰ دستگاه اتوبوس نیز در مسیر جاده نیشابور فعال است.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی مشهد ادامه داد: همچنین اتوبوس‌های دیگر در زمان نیاز بیشتر به منظور سرویس‌دهی به زائران به مسیرهای جاده کلات، نیشابور، قوچان و فریمان اعزام خواهد شد و این اتوبوس‌ها در قالب یک خط به زائران پیاده سرویس‌دهی می‌کنند.