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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۶

هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس

پرسپولیس برابر تیم پانزدهم لیگ برتر متوقف شد / فاصله سرخپوشان از صدر جدول افزایش یافت

پرسپولیس برابر تیم پانزدهم لیگ برتر متوقف شد / فاصله سرخپوشان از صدر جدول افزایش یافت

تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور برابر فولاد خوزستان( تیم پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر) متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان عصر امروز(جمعه) برگزار کننده دیدار پایانی هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه تختی اهواز بودند، دیداری که درنهایت به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

تیم فوتبال پرسپولیس در این بازی متاثر از غیبت چند بازیکن اصلی خود چون کریم باقری، مهرداد اولادی، الونگ الونگ و شیث رضایی با ترکیبی متفاوت برابر فولاد خوزستان صف آرایی کرد، که خود از غیبت چند مهره اصلی رنج می برد.

در این بازی ناهماهنگی و بی انگیزگی نزد بازیکنان پرسپولیس مشهود بود و شاید اگر میزبان قدری خوش شانس بود شاگردان دنیزلی با نتیجه ای غیر از تساوی بدون گل به تهران بازمی کشتند.

با این نتیجه جمع امتیازات تیم فوتبال پرسپولیس به عدد 18 رسید و در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند. این تیم در پایان هفته یازدهم با تیمهای صدرنشین سایپا و استقلال تهران اختلافی 6 امتیازی دارد که این برای تیمی که خود را مدعی قهرمانی می داند آماری نگران کننده است.  

کد مطلب 414829

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