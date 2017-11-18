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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

گذرگاه رفح به مدت سه روز بازگشایی شد

گذرگاه رفح به مدت سه روز بازگشایی شد

برای اولین بار پس از استقرار نیروهای امنیتی وابسته به دولت وفاق ملی در مرز نوار غزه و مصر، مسئولان مصری گذرگاه رفح را به مدت سه روز در برابر موارد خاص بازگشایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ارم نیوز»، مسئولان مصری گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه را به مدت سه روز بازگشایی کردند. برای اولین بار پس از استقرار تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار غزه، گذرگاه رفح از روز شنبه امروز به مدت سه روز بازگشایی شده است.

یک مسئول فلسطینی اعلام کرده که گذرگاه رفح از ساعت ۹ صبح روز شنبه بازگشایی شده است و تا ظهر دست کم ۱۰ خودروی سنگین باری از گذرگاه عبور کرده و با وجود اینکه هیچ محدودیتی برای ورود به داخل نوار غزه وجود ندارد، فقط به بیماران، دانشجویان و اتباع کشورهای خارجی و افرادی که از دولت مصر مجوز دارند اجازه ورود به خاک مصر داده شده است.

در یک نوامبر جنبش حماس مسئولیت اداره گذرگاه رفح را به تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت وفاق ملی واگذار کرد، قرار بود که گذرگاه رفح به صورت کامل و دائمی بازگشایی شود اما هنوز این مسأله محقق نشده است.

واگذاری اداره گذرگاه رفح بخشی از توافقی است که میان تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس با حمایت مصر شکل گرفته است.
 

کد مطلب 4148296

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