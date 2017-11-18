به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم تقی دریکوند در جلسه ستاد بحران لرستان در سخنانی با اشاره به استقرار تیپ دو لشگر ۸۴ خرم آباد در منطقه قصر شیرین استان کرمانشاه اظهار داشت: در همان لحظات اولیه وقوع زلزله اولین یگانی که کار آوار برداری در شهرستان سرپل ذهاب را انجام داد تیپ دو لشگر ۸۴ خرم آباد بود.

وی با اشاره به اعزام دو دستگاه آمبولانس، تجهیزات و کادر پزشکی، توزیع دو هزار بسته غذایی گرم و پنج هزار پس نان بین زلزله زدگان بیان داشت: همچنین ایجاد یک اردوگاه در شهرک «قره قولا»، اعزام سه گروه تجهیزات مهندسی برای آوار برداری و همچنین برقراری پنج پست کنترلی در منطقه، اعزام یک گردان تجهیزات سنگین از گروه مهندسی بروجرد شامل شش دستگاه بیل مکانیکی، دهها دستگاه کمپرسی، دو دستگاه آمبولانس و تجهیزات کامل پزشکی و دو دستگاه لودر را به سه شهر سر پل ذهاب از دیکگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان با اشاره به اعزام رئیس بیمارستان ارتش لرستان به همراه ۱۰ اکیپ پزشکی، جراح و متخصص بیهوشی به مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: فعالیت های خوبی از سوی لشگر ۸۴ در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب صورت گرفته است.