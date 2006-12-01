فرهنگ بسیجی باز تولید فرهنگ حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ دکتر محمد باقر قالیباف ، بعدازظهر امروز در مراسم پرده برداری از مجسمه "اسب سوار بسیجی" در میدان بسیج تهران افزود: این نماد به یاد رشادت های عزیزان بسیجی توسط هنرمند گرامی استاد فخیمی ، طراحی و اجرا شده و امروز نیز از آن پرده برداری می شود.

شهردار تهران گفت: اسب در نماد ایرانی ، اسلامی مظهر رشادت و شجاعت است و امیدواریم در بقیه میادین و فضاها نیز چنین نمادهایی نصب شود.

قالیباف همچنین بسیج و بسیجی را یادآور رشادت ها ، شهامت ها و ایثار و اخلاص در همه عرصه ها دانست و گفت: بسیجیان در سخت ترین شرایط نظام و انقلاب صادقانه و بدون شعار و حرف برای دفاع از آرمان ها از همه چیز خود گذشتند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه فرهنگ بسیجی باز تولید فرهنگ حسینی و نشات گرفته از فرهنگ عاشوراست ، گفت: امروز فرهنگ بسیج ، نظام و انقلاب را روز به روز پایدارتر خواهد کرد .

قالیباف افزود: بسیجی باید فرزند زمانه خویش باشد ، چون امروز بیش ار هر زمان دیگری نیاز به تفکر بسیجی داریم .

وی نقش بسیج را نقشی بی بدیل دانست و گفت: امروز باید تلاش کنیم تا کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم .

شهردار تهران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران نیز گفت: پارک های شهر تهران بیشتر جنبه اکولوژیکی دارد و به عنوان فضای سبز از آنها استفاده می شود و باید در کنار استفاده های اینچنینی ، استفاده های دیگری نیز از آنها کرد.

وی افزود: مجسمه سازی و ایجاد نمادهای ایرانی و اسلامی نمونه ای از استفاده های چند جانبه است که کمتر به آن توجه شده است.