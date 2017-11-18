وزارت خارجه عربستان سفیر آلمان در ریاض را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه عربستان سفیر آلمان در این کشور را به این وزارتخانه احضار کرد.

بر اساس این گزارش؛ وزارت خارجه عربستان ضمن احضار سفیر آلمان در این کشور مراتب اعتراض خود را به اظهارات زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان ابراز داشت.

شایان ذکر است که یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان قبلا اعلام کرد که ریاض تصمیم گرفته است سفیر خود را در برلین برای رایزنی و مشورت فرابخواند.

این منبع اعلام کرد که این اقدام در پی اظهارات نادرست زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با جبران باسیل همتای لبنانی خود در روز پنجشنبه صورت می گیرد.

گابریل در دیدار با همتای لبنانی خود گفته بود: روح ماجراجویانه ای که [از سوی سعودی ها] طی چند ماه گذشته رو به افزایش است از نظر ما [اروپا] مقبول نیست و ما هرگز در برابر آن سکوت نخواهیم کرد. پس از بحران انسانی و جنگ یمن و تنش با قطر اکنون بحث تعامل با لبنان است.