معاون اجتماعی ناجا با مدیران جشنواره فیلم پلیس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم پلیس اعلام کرد سردار سیدحسن بتولی را در این دیدار دکتر عبدی جانشین معاون اجتماعی ناجا، مسجدی جانشین معاون حفاظت و پیشگیری ناجا و سرهنگ علی سلطانی رئیس موسسه ناجی هنر همراهی می کردند.

سردار بتولی با تاکید بر اهمیت بسیار برگزاری دومین جشنواره فیلم پلیس اظهار امیدواری کرد این جشنواره در کمک به اهداف اصلی نیروی انتظامی در جهت کاهش جرم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ترویج انضباط و امنیت اجتماعی، تلاش برای ایجاد سلامت و بهداشت روانی جامعه و ترویج مفاهیمی چون جامعه‌پذیری، قانونگرایی و ... موثر باشد.

شفق نیز استقبال سینماگران مطرح ایرانی را از جشنواره پلیس نشانگر مرجع بودن آن دانست. سیدهادی منبتی قائم‌مقام دبیر، مهدی عظیمی میرآبادی دبیر اجرایی، سیداحد میکائیل زاده معاون ارتباطات و تبلیغات، حمید بهمنی معاون انتخاب و ارزشیابی، محمد صنعتی معاون استان‌ها، سیداحمد میرعلایی معاون برنامه‌ها، حسن امجدی مقدم مدیر بخش 110 ثانیه‌ای، حسین خورشیدی مدیر بخش فیلمنامه‌ و شفیع آقامحمدیان مدیر بخش بین‌الملل در این دیدار حضور داشتند.