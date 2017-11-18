به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «هیل»، ژنرال «جان هایتن» (John Hyten) فرمانده ارشد هسته ای آمریکا در مرکز فرماندهی راهبردی این کشور (STRATCOM) امروز در اظهاراتی اعلام کرد: در برابر اجرای دستور حمله هسته ای غیرقانونی دونالد ترامپ مقاومت خواهم کرد.

فرمانده ارشد هسته ای آمریکا در این باره گفت: اگر فرمان وی غیرقانونی باشد، خواهم گفت که آقای رئیس جمهور دستور مذکور قانونی نیست.

ژنرال «جان هایتن» در ادامه گفت که اگر ترامپ از وی بپرسد اقدام قانونی چیست خواهم گفت: گزینه های زیادی مطرح است؛ آمیخته ای از توانمندی ها برای واکنش به هر اوضاعی که پیش بیاید واین موضوع نیز خیلی پیچیده نیست.

لازم به ذکر است، اظهارات این فرمانده ارشد هسته ای آمریکا در واکنش به تهدیدات مکرر رئیس جمهور کشورش برای استفاده از تسلیحات هسته ای علیه کره شمالی به شمار می رود.