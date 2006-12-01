شب کاری باعث بروز سکته در بیماران قلبی می شود

دکتر مهرداد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سن احتمال ابتلا به سکته قلبی در مردان و زنان یکسان است که البته با افزایش سن ، احتمال بروز سکته قلبی نیز بیشتر می شود که البته افرادی که در بین بستگان نزدیک آنان سابقه ابتلا به بیماری های قلبی وجود دارد برای آگاهی از وضعیت خود حتما به پزشک متخصص قلب مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: ورزش کردن و فعالیت بدنی می تواند از بروز سکته قلبی پیشگیری کند و نیز باید خواب افراد به ویژه خواب بیماران مبتلا به بیماری های قلبی به اندازه کافی باشد به گونه ای که طی شبانه روز بین 7 تا 8 ساعت استراحت کنند.

این متخصص پیوند قلب گفت: بی خوابی های مفرط به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی می تواند باعث افزایش فشار خون و بروز سکته قلبی شود.

وی تصریح کرد: عدم سابقه ابتلای بستگان نزدیک به بیماری های قلبی ، وزن مناسب ، داشتن زندگی آرام و کم استرس و خواب منظم در جلوگیری از بیماری های قلبی بسیار موثر است.

صالحی گفت: داشتن شیفت شب برای افراد شاغل که به بیماری های قلبی مبتلا هستند بسیار زیان آور است چون بدن این افراد به حداقل 6 ساعت خواب به صورت منظم در شب نیازمند است بنابراین در غیر این صورت احتمال بروز سکته قلبی در این افراد افزایش می یابد.