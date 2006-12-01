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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۳

مجید جلالی:

به آنچه در تیم پاس انجام دادم ایمان دارم / می خواستم با خاطرات خوش پاس را ترک کنم

به آنچه در تیم پاس انجام دادم ایمان دارم / می خواستم با خاطرات خوش پاس را ترک کنم

سرمربی سابق تیم فوتبال پاس تهران گفت: نسبت به فعالیت چند ماه اخیر خود در تیم فوتبال پاس ایمان دارم و مطمئنم این تیم در آینده به موفقیت می رسد.

مجید جلالی درخاتمه بازی پاس برابر استقلال اهواز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: همه می دانند دوره نخست مربیگری من در تیم پاس با قهرمانی همراه شد، اما در دوره دوم با مشکلاتی بسیاری دست به گریبان بودیم که بارها به صورت شفاهی و کتبی در خواست برطرف ساختن آنها را با مدیریت باشگاه در میان گذاشته بودم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موانع پیش روی ما نداشتن یک مهاجم تمام عیار در مجموعه تهاجمی تیم بود. احتیاج فراوان به بازیکنی گلزن در خط حمله داشتیم که متاسفانه این نیاز در طول فصل برآورده نشد و به تازگی این مشکل با استخدام بازیکنی خارجی برطرف شده است.

سرمربی سابق تیم فوتبال پاس تهران اذعان داشت: سه شنبه هفته گذشته هیات مدیره باشگاه تشکیل جلسه داده و تصمیم به برکناری من گرفته بودند. اما من زیر بار این خواسته نرفتم واصرار کردم حداقل در بازی با استقلال اهواز روی نیمکت بنشینم تا بتوانم با خاطره ای خوش پاس را ترک کنم. در نهایت آقای قیاسی خواسته مرا پذیرفت و با مسئولیت وی در بازی برابر استقلال اهواز تیم پاس را همراهی کردم.

جلالی تصریح کرد: می خواستم با خاطراتی خوب از پاس جدا شوم و ثابت کنم تیم من به تازگی از مشکلات رهایی یافته است. از ابتدا هم می دانستم پاس از اواسط بازیهای لیگ برترشرایط مطلوبی پیدا می کند و در حال حاضر به آنچه تصور می کردم رسیده ایم.

کد مطلب 414840

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