تلاش تیم هیئت فوتبال قم در ساوه برای سومین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال هیئت فوتبال قم که همچنان در انتهای جدول لیگ برتر قرار دارد راهی ساوه می‌شود و روز دوشنبه در سالن فجر این شهر برابر تیم فوتسال شهرداری ساوه قرار می‌گیرد.



شاگردان سید مهدی غیاثی در تیم هیئت فوتبال قم با وجود کسب ۲ پیروزی غافلگیر کننده و متوالی برابر تاسیسات دریایی تهران و شهروند ساری، در خانه برابر آذرخش هرمزگان تسلیم شدند اما هنوز برای بقا در لیگ برتر فوتسال امید دارند گرچه کار این تیم برای بقا دشوار و پیچیده ارزیابی می‌شود.



تیم هیئت فوتبال قم همچنان با ۸ امتیاز، آخرین تیم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال است و برای باقی ماندن در لیگ برتر ۹ بازی فرصت دارد و باید در این ۹ بازی به اندازه‌ای امتیاز جمع آوری کند که بتواند حداقل ۲ پله در جدول لیگ برتر بالا بیاید و از سقوط فرار کند.



فاصله تیم هیئت فوتبال قم تا رده دوازدهم جدول که به معنای رهایی از سقوط خواهد بود در حال حاضر ۸ امتیاز است و جالب این که این رتبه در اختیار شهرداری ساوه است بنابر این دیدار روز دوشنبه شهرداری ساوه و هیئت فوتبال قم می‌تواند یک بازی سرنوشت ساز در راه بقای هر یک از ۲ تیم در لیگ برتر فوتسال باشد.



تیم هیئت فوتبال قم با نمایش دلپذیری که در هفته‌های اخیر در لیگ برتر فوتسال داشته، علاقمندان به فوتسال در قم را به باقی ماندن در لیگ امیدوار کرده و اگر بتواند در ساوه، شهرداری را شکست دهد فاصله خود را با این تیم به ۵ می‌رساند و با امید و انگیزه‌ای دو چندان به ادامه کار خواهد اندیشید.

در مقابل شکست تیم هیئت فوتبال قم این تیم را فرسنگ‌ها از هدف خود دور خواهد کرد به طوری که به نظر می‌رسد تیم هیئت فوتبال قم برای بقا باید در لیگ برتر در بازی رودررو برابر شهرداری ساوه، پارسیان شهر قدس، ارژن شیراز و مقاومت البرز به دنبال پیروزی باشد.



دیدار تیم‌های هیئت فوتبال قم و شهرداری ساوه در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۹ آبان در سالن فجر ساوه برگزار می‌شود.