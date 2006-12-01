هنرمند ایرانی در ترکیه مرکز هنری تأسیس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح این مرکز عصر روز گذشته با حضور فرهاد پالیزدار رایزن فرهنگی ایران در ترکیه، مهدی مرزبان سرکنسول ایران در طرابوزان، مدیر کل فرهنگ استان گیره سون و جمعی از مسئولان، استادان و شخصیت های فرهنگی و هنری محلی برگزار شد.



رایزن فرهنگی ایران در سخنانی با قدردانی از کوشش های دکتر جدیدی برای معرفی فرهنگ و هنر ایران اسلامی به همسایگان ترکیه ای، افتتاح این مرکز را بابی جدید در توسعه روابط فرهنگی و هنری دو ملت دانست و با سپاس از مسئولان و علاقمندان هنر در ترکیه و اشاره به پیشینه ارتباطات دو کشور، از آنها خواست در گسترش روابط هنرمندان ایران و ترکیه از هیچ اقدامی دریغ نکنند.



دکتر جدیدی نیز در سخنانی از تشویق های مسئولان دو کشور سپاسگزاری کرد و افزود: "با عشق به هنر و بخصوص هنر بی همتای میهنم ایران این کار را انجام داده ام و آرزو دارم اینجا به مرکزی برای آمد و شد هنرمندان ایرانی و معرفی آثار آنها به هنردوستان در ترکیه تبدیل شود."