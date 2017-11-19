ارسال ۷۰۰ کامیون اقلام ضروری به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور با تسلیت ایام شهادت امام رضا(ع) و با قدردانی از یکپارچگی ملت ایران در کمک به افراد زلزله زده افزود: تا شب گذشته کمیته امداد به تنهایی ۷۰۰ کامیون بار اقلام ضروری به مناطق زلزله زده ارسال کرد.

وی افزود: برنامه ریزی خوبی انجام شده و تمام کشور پشت کار است به طوری که به نظر می رسد از مرحله بحرانی پس از زلزله در حال عبور هستیم.

رئیس کمیته امداد با انتقاد از برخی ناهماهنگی ها در نحوه توزیع خدمات به زلزله زدگان خاطرنشان کرد: براساس تجربه زلزله آذربایجان از چند روز قبل هشدار دادیم که سرمای هوا نزدیک است و همه مسئولان و مردم را برای ارائه اقلام گرمایشی تحریک کردیم. در همین راستا استاندار کرمانشاه در جلسه ای که شب گذشته داشتیم قول داد که مشکل نفت به زودی حل خواهد شد. همچنین در بحث گاز و برق رسانی هم مسائل در حال نهایی شدن است.

فتاح اضافه کرد: در حالی که اعلام شده بود ۳۰ هزار خانوار در این زلزله آسیب دیده اند، ۹۰ هزار چادر توزیع شد. ناهماهنگی در توزیع خدمات وجود دارد و اگر بخواهیم به همین تعداد کانکس میان زلزله زدگان توزیع کنیم امری غیری ممکن است. بنابراین مردم باید شرایط سخت اسکان موقت را تحمل کنند تا منازل بازسازی شود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای ارائه وام به افراد زلزله زده گفت: این وام آماده است و از فردا پرداخت می شود. مددجویان و همکاران ما در کمیته امداد تفاوتی ندارند و توصیه می کنیم این وام را دریافت کنند اما به همکاران امداد وام مجزایی ارائه خواهد شد.

رئیس کمیته امداد افزود: تمام کمک های دولت را برای مددجویان دریافت می کنیم و مابقی هزینه ها برای احداث و بازسازی منازل مسکونی را هرچه باشد در شهر و روستا تامین خواهیم کرد. منابع مالی برای این مورد تامین شده است و تمام استانها تقبل هزینه کرده اند تا با کمک دولت و مشارکت مردمی منازل بازسازی شود.

فتاح با اشاره به جلسه امروز خود با قرارگاه سازندگی و بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: باید تصمیم بگیریم که خانه های مددجویان را خودمان بسازیم یا به قرارگاه یا بنیاد مسکن واگذار کنیم امروز در این مورد تصمیم می گیریم.

وی ادامه داد: هم خانه و هم وسایل منزل مددجویان را تامین خوهیم کرد، همچنین برای آبان ماه یارانه مددجویان برای هفت شهر متاثر از زلزله سه برابر پرداخت شد و تسهیلاتی برای بقیه مسائل همچون تحصیل فرزندان مددجویان در نظر گرفته شده است.

فتاح با تاکید بر اهمیت کار جهادی گفت: تحت هیچ شرایطی مددجو را به حال خود رها نمی کنیم زیرا به ملت قول داده ایم وکیل مدافع مددجو باشیم.

وی از ارسال صدها کامیون وسایل گرمایشی شامل دستکش، کلاه. نایلون و چراغ والور به مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: این اقلام به زودی بین زلزله زده ها توزیع می شود.