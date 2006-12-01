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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۲

"جبهه اصول گرایی و کارآمدی" تشکیل شد

"جبهه اصول گرایی و کارآمدی" با تاکید بر ائتلاف خبرگان و کارآمدی و بهره گیری از فهرست جامعتین برای انسجام فعالیت های انتخاباتی همگرا تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جبهه اصولگرایی و کارآمدی" در بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس اعتقاد و اهتمام به ارتقاء کارآمدی در نهادهای ناشی از مردم سالاری دینی و در راستای صیانت از رکن مهم ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد اهداف وارزشهای انقلاب اسلامی با اتکا به تعالیم اسلام، آرمان ها و رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبری، تحقق مطلوب قانون اساسی و پاسداشت دستاوردهای شهیدان، ایثارگران و ملت رشید ایران اسلامی جبهه "اصولگرایی و کارآمدی" برای انسجام فعالیت های انتخاباتی همگرا تشکیل می شود.

بارور کردن ظرفیت ها و کارآمدتر شدن سطوح اداره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بویژه انسجام کارآمد بین نهادهای مولد مردم سالاری دینی از مجلس خبرگان رهبری تا شوراهای اسلامی شهر و روستا هویت اسلامی و پشتوانه مردمی حاکمیت را تعمیق و تداوم می بخشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تداوم و تحقق جامع اصولگرایی با ارتقاء کارآمدی تعامل داشته و تلفیق مدبرانه کارآیی و هماهنگی از الزامات کارآمدی و از پایه های اصولگرایی است که از طرف توسعه ظرفیت ها و دایره انتخاب مردم واطلاع رسانی و انتخاب آگاهانه و آزادانه حاصل می شود.

اجتهاد پویا بر اساس مبانی اصیل برای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات پشتوانه کارآمدی در سطوح مدیریتی از طریق انطباق راهکارهای فقهی و علمی با شرایط عینی توسط نخبگان و خبرگان کارآمد است.

از چالش های سرنوشت ساز جامعه و کشور و اولویت مهم اصولگرایی حقیقی کارایی فردی و کارآمدی جمعی است که پیش نیاز پاسخگویی و موفقیت در نهادهای نظارتی، مدیریتی و اجتماعی محسوب می شود و لذا رویکرد انتخاباتی خبرگان و شوراهای اسلامی باید با رقابت سازنده و فعال نامزدها و مشارکت آگاهانه و آزادانه مردم جهت نیل به کارآمدی باشد.

بیانیه در ادامه می افزاید: ضمن حمایت از رقابت سالم و سازنده "جبهه اصول گرایی و کارآمدی" با ائتلاف تشکل های انتخاباتی شامل "خبرگان و کارآمدی، خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی، اصول گرایان اصلاح طلب، آبادگران جهادی، جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی، حزب سبز ایران اسلامی، جبهه نسل سوم و جهادگران انقلاب اسلامی"، همگرا و هماهنگ نقش فعال در انتخابات 24 آذر خواهد داشت.

در پایان تاکید شد: جبهه اصولگرایی و کارآمدی با تاکید بر ائتلاف خبرگان و کارآمدی و بهره گیری از فهرست جامعتین و ضمن احترام به همه نامزدها مجموعه ای کارآمد و پویا شامل 16 نفر برای انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه استان تهران را بزودی به پیشگاه مردم شریف این استان معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 414842

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