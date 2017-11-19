بازیکنان تیم ملی ایران ممنوع المصاحبه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی مردان ایران خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند. از همین رو این تیم شب گذشته (شنبه) در یک بازی دوستانه به مصاف تیم کره جنوبی رفت و در مقابل این تیم به پیروزی رسید.

پس از انجام این بازی و در حالی که خبرنگاران قصد انجام گفتگو با مربی و بازیکنان تیم ایران را داشتند، مجتبی تازیکه سرپرست تیم اعلام کرد بازیکنان و مربیان ایران اجازه مصاحبه با خبرنگاران را ندارند.

در این میان تنها فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی با خبرنگاران به گفتگو پرداخت که نشان می دهد پیش از آن ممنوع المصاحبه بودن اعضای تیم ملی به بازیکنان اعلام نشده بود!

سرپرست تیم ملی همچنین از لغو حضور اعضای تیم ملی در صداوسیما پیش از شروع مسابقات خبر داد. این درحالی است که کمتر از سه روز به شروع رقابت ها باقی مانده و علاقمندان کبدی حق دارند آخرین اخبار وضعیت آمادگی تیم ملی در این رقابت ها را بدانند و ممنوع المصاحبه شدن اعضای تیم ملی در این برهه زمانی عجیب به نظر می رسد.

لازم به ذکر است در چند روز گذشته اعضای تیم های ملی کره جنوبی و عراق که زودتر وارد گرگان شده اند و همچنین تیم زنان ایران پاسخگوی سوالات خبرنگاران بوده اند.

مسابقات کبدی قهرمانی آسیا در دو بخش مردان و زنان از یکم آذرماه به میزبانی شهر گرگان آغاز می شود و تا ششم این ماه ادامه خواهد داشت.