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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

روابط عمومی راه‌آهن اعلام کرد؛

خروج واگن قطار باری در محور بافق - تربت/رفع اخلال سیر قطار مسافری

خروج واگن قطار باری در محور بافق - تربت/رفع اخلال سیر قطار مسافری

با توجه به اینکه بامداد امروز خروج واگن قطار مسافری در محور شرق کشور موجب اختلال سیر قطارها شده بود، روابط عمومی راه آهن از رفع اخلال در این محور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه ای اعلام کرد: خروج واگن قطار باری در محور شرق (بافق - تربت) موجب اختلال سیر قطارها شده بود که با اعزام مامورین فنی راه آهن، واگن به روی خط هدایت و مشکل برطرف شد و سیر قطار ها طبق برنامه به روال طبیعی بازگشت.  

 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن پوزش از تمامی مسافرین اعلام کرد: مسافرینی که از این بابت با تاخیر مواجه شده‌اند می‌توانند از فردا به مدت یکماه وجه بلیط خود را از طریق آژانس‌های فروش بلیط در سراسر کشور دریافت کنند.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۵۱۴۹  تماس بگیرند.

کد مطلب 4148459

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