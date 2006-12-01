ابومازن مذاکرات خود را با حماس متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه ، " ابومازن" امروز درنشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از تصمیم خود برای توقف مذاکرات با حماس خبر داد.

این نشست امروز در مقر "ابومازن" در رام الله با هدف بررسی راه ها و گزینه ها بعد از شکست مذاکرات با حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی برگزارشد.

دراین راستا "یاسرعبد ربه" از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به نقل از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: "من تصمیم گرفتم که به مذاکرات با حماس پایان دهم و بعد از اینکه به این اطمینان رسیدم که راه مذاکرات به بن بست رسیده و حماس هم رغبتی برای تشکیل دولت وحدت ملی ندارد، مسئول دیگری را برای انجام این مذاکرات انتخاب نخواهم کرد".

وی درادامه افزود: دراین نشست بحث و تبادل نظرهایی درمورد گزینه هایی از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا انجام همه پرسی از ملت فلسطین یا منحل کردن دولت فلسطین صورت گرفت.

درعین حال "صائب عریقات" مسئول مذاکره کننده فلسطینیان پس از پایان نشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: "ابومازن" طی روزهای آتی سخنرانی مهمی را ایراد خواهد کرد و درآن به جزئیات مذاکراتش با حماس و موانعی که این جنبش بر سر راه مذکرات قرار دادند که منجر به شکست آن شد، اشاره می کند.

درحالی ابومازن توقف مذاکرات خود را با حماس اعلام می کند که درهفته جاری با کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا دیدار کرد.