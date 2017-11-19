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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

معاون سازمان مدیریت بحران از مناطق خسارت دیده ایلام بازدید کرد

معاون سازمان مدیریت بحران از مناطق خسارت دیده ایلام بازدید کرد

ایلام-معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران وزارت کشور از مناطق خسارت دیده در اثر زلزله اخیر شهر ایلام بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرید لطیفی معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کل کشور، معروف بسطامی فرماندار ایلام و احمد کرمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری امروز از مناطق خسارت دیده بخش چوار واقع در استان ایلام در زلزله اخیر بازدید کردند.

در این بازدید بسطامی فرماندار ایلام و کرمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری ضمن ارائه گزارشی از حادثه رانش زمین در بخش چوار خواستار طرح موضوع در جلسه آتی هیئت دولت شدند.

لطیفی معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن تاکید بر لزوم تسریع در امدادرسانی و اسکان موقت خسارت دیدگان، گفت: برای جبران خسارت خانوارهای حادثه دیده کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره در نظر گرفته شده است.

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران وزارت کشور و فرماندار ایلام از مدارس خسارت دیده در اثر زلزله اخیر شهر ایلام نیز بازدید کردند.

کد مطلب 4148463

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