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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

فهرست مخالفان سوری شرکت کننده در نشست ریاض مشخص شد

فهرست مخالفان سوری شرکت کننده در نشست ریاض مشخص شد

منابع وابسته به مخالفان سوری از فهرست افرادی که در نشست ریاض عربستان شرکت خواهند کرد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، منابع وابسته به مخالفان سوری به فهرست افرادی که در نشست فراگیر مخالفان در ریاض عربستان شرکت خواهند کرد، اشاره کردند.

بر اساس این گزارش؛ این هیئت متشکل از ۲۲ نفر است که در میان آنها انس العبده، هادی البحره روسای سابق ائتلاف مخالفان سوری و عبد الاله فهد دبیر کل سابق به چشم می خورد. همچنین بدر جاموس، احمد العسراوی، مرح البقاعی، علا عرفات، قاسم الخطیب و نیز محمد علوش رئیس دفتر سیاسی گروه موسوم به جیش الاسلام در این فهرست حضور دارند.

شایان ذکر است که سعودی ها از عزم خود برای برگزاری نشست فراگیر مخالفان سوری در ۲۲ تا ۲۴ نوامبر در ریاض خبر داده اند تا مخالفان سوری در دور بعدی مذاکرات ژنو به اصطلاح منسجم تر شرکت کنند.

کد مطلب 4148468

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