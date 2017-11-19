طالبیان از ادامه مسیر بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، احمدرضا طالبیان در رقابت های کانوی اقیانوسی قهرمانی آسیا، در حالی که به عنوان قایق اول مسیر مسابقه را طی می کرد، به دلیل جدا شدن طناب سکان قایق، از ادامه مسیر بازماند.

طالبیان در حالی به دلیل نقصی که برای قایقش پیش آمد، از ادامه دادن مسابقه بازماند که به اعتقاد کادر فنی با توجه به شرایط پاروزنان دیگر و آمادگی و نحوه پارو زدنش می توانست به عنوان قایق اول مسابقه را پایان دهد.

در ادامه رقابت های کانوی اقیانوسی، احمدرضا طالبیان فردا در کنار قهرمانان جهان و المپیک در مسابقه قهرمانی جهان پارو خواهد زد.

این رقابت ها به میزبانی هنگ کنگ در حال برگزاری است.