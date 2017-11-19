تنش در شورای شهر و شهرداری دهلران/مردم قربانی اختلافات

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: اواخر هفته گذشته بود که رئیس و سخنگوی شواری شهر دهلران در گفتگو با دو کانال غیر رسانه ای در فضای مجازی خبر از استیضاح شهردار دهلران را مطرح کردند، تنها چند دقیقه بعد از منتشر شدن این خبر در فضای مجازی علاوه بر کاربران فضای مجازی، شهروندان هم به این موضوع واکنش نشان دادند.

همین موضوع سبب شد که خبرنگار مهر برای بررسی نامه استیضاح با شهردار دهلران تلفنی گفتگویی داشته باشد و شهردار دهلران از دریافت هرگونه نامه مبنی بر شرکت در جلسه شورا برای پاسخگویی واستیضاح اظهار بی اطلاعی کرد.

بلا فاصله بعد از آن اعضای شواری شهر با ارسال نامه به دفتر شهردار خواستار حضور وی در جلسه برای پاسخگویی به مشکلات و طرح استیضاح می شوند، ولی شهردار به خاطر عدم دریافت نامه شورا از شرکت در جلسه امتناع می کند.

عدم شرکت شهردار در جلسه شورا سبب شد که اعضای شورا شهر به صورت کتبی نامه ای به استانداری ایلام ارسال کنند.

عدم رضایت مندی مردم از عملکرد شهرداری

رئیس شورای شهر دهلران گفت: عدم رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری سبب شده که اعضای شواری شهر از اختیارت قانونی خود استفاده کنند.

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ابتدای شروع فعالیت شورا با تصمیم اعضای شواری شهر دهلران شهردار دهلران در سمت خود ابقا شده است.

وی اظهار داشت: عدم رضایت مندی شهروندان از شهرداری سبب شد که اعضای شواری شهر اولین کارت زرد را به شهرد دهلران بدهند.

حسینی عنوان کرد : بعد از تذکر اعضای شوار شهر شهردار درخصوص حل مشکلات شهری وقول مساعت شهردار، متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدامی در خصوص مشکلات مطرح شده انجام نداده است.

رئیس شواری شهر دهلران گفت: عمده ترین نارضایت مندی مردم از عملکرد شهرداری در خصوص آسفالت، عدم جمع آوری زباله، فضای سبز، پرداخت نشدن چندین ماه حقوق کارگران و کارمندان و...است.

سخنگوی شورای شهر دهلران گفت: اواخر هفته گذشته نامه ای در خصوص مشکلات به شهردار دهلران در خصوص مشکلات ارسال شد و بنا به خواست رئیس شورا طرح استیضاح شهردار دهلران در کانال های تلگرامی منتشرکردیم.

رحمان جابری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متأسفانه شهردار با وجود دریافت نامه ارسالی شواری شهر برای پاسخگویی در جلسه حاضر نشد.

وی افزود: عدم حضور شهردار در جلسه شواری شهر سبب شد که نامه در این خصوص به استاندار ایلام با امضای همه اعضای شواری شهر ارسال شود.

توضیحات شهردار دهلران

شهردار دهلران گفت: تنها به قصد خدمت به شهروندان و داشتن برنامه سکان داری شهرداری دهلران را پذیرفتم.

عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بهمن ماه سال گذشته که مسئولیت خدمت گذاری در شهرداری را پذیرفتم، تمام تلاش خود را در راستای خدمات رسانی در ابعاد مختلف به شهروندان و توسعه شهری به کار گرفته ام.

وی بیان داشت: همه شهرداری های کوچک با مشکلات در آمدزایی مواجه هستند ولی با این وجود تلاش کردم با برنامه ریزی مشکلات شهرداری دهلران را به حداقل برسانم.

وی بیان داشت: زمانی که شهرداری دهلران را تحویل گرفتم شهرداری دهلران حدود دو میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در خصوص حقوق، عیدی، کارانه اضافه کار پرسنل معوق داشت که خوشبختانه با تعامل خوب کارکنان شهرداری و با پیگیری ها در خصوص جذب منابع مختلف، بخش زیادی از مشکلات حل شد.

رضایی اظهارداشت: ۲۰۰هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر انجام شده است که این میزان در سنوات گذشته بی سابقه بوده است.

وی بیان داشت: میزان حجم آسفالت که در سطح شهر دهلران صورت گرفته سه برابر اقدمات آسفالت در شهرهای دیگر استان است.

توسعه خدمات شهری در دهلران

شهردار دهلران اظهار داشت: در بحث فضای سبز، مبلمان شهری، روشنایی پارکهای سطح شهر اقدمات خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تمام وسایل غیر استاندار پارک های سطح شهرجمع آوری شدند و وسایل استاندار برای کودکان نصب شده است.

رضایی عنوان کرد: در بحث جمع آوری زباله نیز پیمانکار کوتاهی انجام داده بود که برابر مفاد قرارداد ۳۰میلیون جریمه شده است.

شهردار دهلران افزود: در راستای جمع آوری زباله ها تذکرات جدی به پیمانکار داده شده است و از زمان تذکر تاکنون مشکلی در خصوص جمع آوری زباله نداریم.

وی بیان داشت: شرکت پیمانکاری که کار خدمات را در سطح شهر به عهده دارد در زمان مدیرت من نبوده است .

نامه ای برای شرکت در جلسه دریافت نکرده ام

رضایی گفت: هیچ گونه نامه ای از شواری شهر مبنی بر شرکت در جلسه که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده بود دریافت نکرده ام و خودم هم از طریق فضای مجازی متوجه شدم.

شهرداردهلران اظهار داشت: تنها نامه که روز چهارشنبه از شواری شهر به دفتر من ارسال شده نامه مربوط به عتبات عالیات بوده است.

وی با بیان اینکه اعضای شواری شهر به عنوان نماینده مردم هستند، گفت : بدون شک به عنوان شهردار باید پاسخگوی سوالات اعضاء باشم و اگر شواری شهر به صورت پیامکی بنده را به جلسه دعوت می کردند بدون شک برای پاسخگویی شرکت می کردم.

پروژه های عمرانی مناطق مختلف در حال انجام است

شهرداردهلران گفت: تاکنون یک ریال اعتبارت عمرانی نفت و استانی دریافت نکرده ایم ولی از محل اعتبارت جاری و بند (و) تبصره ۶ جدول گذاری حاشیه شهر و مناطق ۹دی ، بعثت و نصب المان میدان شهید چاغروند با اعتباری بالغ بر۳۵۰ میلیون تومان در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای زیر ساخت های سطح شهر علائم ترافیکی با محوریت اربعین ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

شهردار دهلران گفت: کل اعتبارات چهار سال گذشته دهلران ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

رضایی افزود: با پیگیری های که در راستای توسعه شهری وافزایش اعتبارت در سازمان همیاری های شهرداری کشور داشتیم امسال ۱۴ میلیارد ریال اعتبارت جذب شده که این مبلغ در حساب شهرداری موجود است.