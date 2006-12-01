رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با اردوغان گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، " ماتی ونهانن " در نظر دارد در دیدار با " رجب طیب اردوغان " درباره آخرین تحولات در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

این در حالی است که کمیسیون اروپا در آخرین گزارش خود درباره ترکیه با انتقاد از عملکرد این کشور به خواسته های مطرح شده اعلام کرد که رایزنی بر سر پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا را در بخشی از موارد قطع و در برخی دیگر به حالت تعلیق در می آورد .

کمیسیون اروپا اعلام کرده بود : خودداری ترکیه از گشایش بنادر و فرودگاه‌های خود به روی کشتی ‌ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس مذاکره در مورد 8 بند از 35 بند متن شرایط عضویت ترکیه در آن اتحادیه را به حالت تعلیق در می ‌آورد.

مقامات ترکیه در این زمینه معتقدند که مسئله قبرس باید در سازمان ملل حل شده و ارتباطی به اتحادیه اروپا ندارد .

فنلاند به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا همچنین پیش از این به ترکیه مهلت داده بود تا تاریخ 6 دسامبر تعهداتش را اجرا کرده و درغیر این صورت، با خطراتی ازجمله دست کم تعلیق کوتاه مدت روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا روبرومی شود.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ماه سپتامبر( شهریور ) با ارائه پیشنهادی مبنی بر گشایش بنادر ترکیه بر روی قبرس در ازای تبادل تجاری مستقیم این اتحادیه با بخش ترک نشین قبرس، درصدد حل و فصل بن ‌بست موجود برآمد .

مقامهای اتحادیه اروپا اگرچه از اکتبر 2003 میلادی مذاکره بر سر پیوستن ترکیه به این اتحادیه را آغاز کرده اند، اما در عین حال معتقدند که عضویت این کشور به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد .