به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان از ترور نافرجام محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پرده برداشت.

الدیار نوشت: برخی اطلاعات حاکی است که محمد بن سلمان از سوءقصدی که ۵ افسر وابسته به گارد ملی عربستان که تحت فرماندهی متعب بن عبدالله فرزند شاه قبلی عربستان و فرمانده گارد ملی بودند، ترتیب داده بودند، جان به در برده است.

این رسانه اعلام کرد: این ۵ افسر که در داخل دو خودرو بودند به سوی خودرو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان آتش گشودند که تعدادی از محافظان وی زخمی شدند اما محمد بن سلمان جان به در برد زیرا خودرو وی ضد گلوله است و با خودرو خود گریخت و به سوی وزارت دفاع رفت و این پنج افسر خود را در خیابان‌های ریاض مخفی کرده اند بدون اینکه نیروهای امنیتی عربستان بتوانند ردی از آنها و هویت‌شان و مکانی که رفته‌اند بیابند.