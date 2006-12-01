به کلاهبرداران واگذاری زمین مجوز چاپ آگهی ندهید

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه مهندس محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است : " نظر به اینکه اقدامات وتبلیغات شرکتهای انبوه سازان مسکن که از طریق آگهی های تبلیغاتی در مجلات و روزنامه های کثیرالانتشار انجام می گردد به دنبال جذب اندک سرمایه خانواده ها و کسب درآمد یکجانبه هستند و همین امر موجبات ورود خسارات مادی و معنوی به مردم و در نهایت تشکیل پرونده های حقوقی و یا کیفری در محاکم شده و در آشفتگی بازار مسکن نیز تبعات منفی داشته است، بنابراین با عنایت به مستندات قانونی چگونگی اخذ مجوز انبوه سازان، تمامی سازندگان 10 واحد مسکونی و بیشتر ملزم به اخذ مجوز از سازمان ملی زمین و مسکن هستند " .

در ادامه این نامه آمده است : " نظر به اهمیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از رشد و سوء استفاده متخلفین و فرصت طلبان از مطبوعات و رسانه های جمعی پیشنهاد می گردد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بعد از این انتشار آگهی شرکتهای مذکور که به عنوان واگذاری زمین و یا پیش فروش آپارتمان بوده منوط به ارایه مجوز از سازمان ملی زمین ومسکن و در محدوده شهرهای جدید کشور از شرکت عمران شهر جدید مربوطه باشد " .