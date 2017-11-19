به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی گفت: مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در جلسه صبح روز دوشنبه (بیست و نهم آبان ماه) حضور دارند تا هماهنگی های لازم را برای نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور، انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی بانک های خصوصی کشور، در شهر کرمانشاه دارای شعبه بوده اند؛ ولی هیچ یک در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین که بیشتر خسارت ها در این دو شهر بوده، شعبه ای نداشته اند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی نیز روز گذشته بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی را به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، معرفی کرد.