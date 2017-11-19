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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

دبیر کانون بانک‌های خصوصی خبرداد:

جلسه هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی برای کمک به زلزله‌زدگان

جلسه هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی برای کمک به زلزله‌زدگان

دبیر کانون بانک‌های خصوصی، از برگزاری جلسه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی درباره هماهنگی برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی گفت: مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در جلسه صبح روز دوشنبه (بیست و نهم آبان ماه) حضور دارند تا هماهنگی های لازم را برای نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور، انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی بانک های خصوصی کشور، در شهر کرمانشاه دارای شعبه بوده اند؛ ولی هیچ یک در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین که بیشتر خسارت ها در این دو شهر بوده، شعبه ای نداشته اند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی نیز روز گذشته بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی را به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، معرفی کرد.

کد مطلب 4148522

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