همایش "المستقبل"در اردن به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، سومین "همایش المستقبل" امروزجمعه به کارخود در ساحل بحرالمیت واقع دراردن پایان داد.

درپایان این همایش که " کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا و "سرگئی لاوروف" وزیرامورخارجه روسیه و "مارگارت بکت" وزیر امورخارجه انگلیس نیز حضور داشتند، بر ضرورت انجام اصلاحات درخاورمیانه به موازات ایجاد حل مناقشه عربی- اسرائیلی تاکید شد.

شرکت کنندگان دراین همایش همچنین از توافق اخیری که بین طرف فلسطینی و اسرائیلی حاصل شد، نیز استقبال کردند.

اما درمورد اوضاع عراق شرکت کنندگان دراین کنفرانس نگرانی شدید خود را از اوضاع این کشور ابراز و همچنین حمایت و پشتیبانی خود را از دولت عراق و طرح آشتی ملی "نوری المالکی"نخست وزیر این کشوراعلام کردند.

محکومیت سلسله ترورهای سیاسی در لبنان و حمایت کامل از دولت این کشور از دیگر موضوعاتی بود که دراین بیانیه پایانی این نشست برآن تاکید شد.

درهمایش مذکور نمایندگان 56 کشور و سازمان و همچنین وزرای امورخارجه کشورهای گروه 8 و وزرای امورخارجه کشورهای عربی ، اسلامی و اروپایی برای تشویق موضوع اصلاحات درخاورمیانه حضور داشتند.

اولین دور از این همایش در دسامبر سال 2004 در کشور مغرب و دومین دوردر روزهای 11 و 12 نوامبر سال گذشته در منامه پایتخت بحرین برگزار شد.

این نشست در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ برگزار می شود که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را در ژوئن سال 2004 پیشنهاد کرد.