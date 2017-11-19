فرمانده کل سپاه پاسداران مجددا به استان کرمانشاه سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری امروز یکشنبه برای پی‌گیری روند امداد رسانی به مناطق زلزله‌زده روستایی و صدور فرمان آغاز بازسازی این مناطق بار دیگر به استان کرمانشاه سفر کرد.

وی همچنین در این سفر مراحل جدید اقدامات امداد و خدمت رسانی سپاه و بسیج و رسیدگی به زلزله زدگان را مور بررسی قرار داد.

فرمانده کل سپاه در این سفر ضمن سرکشی از مناطق روستایی، از چگونگی انجام مراحل جاری اقدامات و برنامه های سپاه و بسیج به ویژه امکان سنجی احداث اسکان موقت مردم و استقرار تجهیزات و امکانات بهداشتی و ... بازدید بعمل آورد.