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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

برای پی‌گیری روند امداد رسانی به مناطق زلزله‎‌زده روستایی؛

فرمانده کل سپاه پاسداران مجددا به استان کرمانشاه سفر کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران مجددا به استان کرمانشاه سفر کرد

کرمانشاه- فرمانده کل سپاه پاسداران برای پی‌گیری روند امداد رسانی به مناطق زلزله‎‌زده روستایی مجددا به استان کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری امروز یکشنبه برای پی‌گیری روند امداد رسانی به مناطق زلزله‌زده روستایی و صدور فرمان آغاز بازسازی این مناطق بار دیگر به استان کرمانشاه سفر کرد.

وی همچنین در این سفر مراحل جدید اقدامات امداد و خدمت رسانی سپاه و بسیج و رسیدگی به زلزله زدگان را مور بررسی قرار داد.

فرمانده کل سپاه در این سفر ضمن سرکشی از مناطق روستایی، از چگونگی انجام مراحل جاری اقدامات و برنامه های سپاه و بسیج به ویژه امکان سنجی احداث اسکان موقت مردم و استقرار تجهیزات و امکانات بهداشتی و ... بازدید بعمل آورد.

کد مطلب 4148538

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