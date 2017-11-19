کمانداران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیر و کمان قهرمانی آسیا هفته آینده به میزبانی بنگلادش برگزار میشود.
«پارک میوک وون» سرمربی کرهای تیم ملی تیر و کمان برای حضور در این رقابتها، ۱۳ کماندار در هر دو بخش کامپوند و ریکرو مردان و زنان را معرفی کرد.
بر این اساس ترکیب تیم اعزامی تیر و کمان ایران به مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
بخش کامپوند:
تیم بانوان: پریسا براتچی، فرشته قربانی و گیسا بایبوردی
تیم مردان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی و یاسر عمویی
بخش ریکرو:
تیم بانوان: پارمیدا قاسمی، نیلوفر علیپور و مهسا بدخشان
تیم مردان: صادق اشرفی، متین سبزی، امین پیرعلی و عرفان ارژنگیپور
تیم تیر و کمان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا سوم آذرماه عازم بنگلادش میشود.
بهزاد پاکزاد، زهرا شعبانی و ساره اسدی به عنوان مربی در کنار سرمربی کرهای، هدایت کمانداران ایران را در این رقابتها عهدهدار هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی تیر و کمان آسیا در رده سنی نوجوانان نیز همزمان با بزرگسالان و به منظور تعیین سهمیههای المپیکی برای بازیهای ۲۰۱۸ آرژانتین برگزار میشود.
ایران پیش از این در بخش پسران برای المپیک آرژانتین کسب سهمیه کرده است؛ بنابراین در این رقابتها تنها در بخش بانوان شرکت خواهد کرد.
نازنین زهرا جمالزاده، فاطمه بهرامن و سوگند رحمانی، ترکیب تیم تیر و کمان نوجوانان را در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک تشکیل میدهند.
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