۴۵ فقره مجوز سرمایه گذاری گردشگری آذربایجان غربی صادر شد

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به رشد است افزود: تاکنون به تعداد ۴۵ فقره مجوز با رقم سرمایه گذاری اولیه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان با پیش بینی اولیه اشتغال ۱۲۷۰ نفر مجوز ساخت از سوی این اداره کل صادر شده است.

وی ادامه داد: تاکنون تعداد ۱۳ طرح با حجم سرمایه گذاری اولیه ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که از جمله مهمترین آنها می توان به هتل آنا ارومیه، هتل تارا مهاباد، هتل آریا ارومیه، ‌هتل روناک پیرانشهر و ... اشاره کرد که اشتغال مستقیم ۲۵۳ نفر را دارد.

جباری افزود : در حال حاضر تعداد ۱۸ طرح با حجم سرمایه گذاری اولیه ۶۸۹۰ میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال ۶۹۵ نفر در حال ساخت و انجام عملیات عمرانی توسط بخش خصوصی بوده که بطور متوسط دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اضافه کرد: سرزمین موجهای آبی ارومیه ، تله کابین و تله فریک ارومیه، هتل ۵ ستاره جواهر ماکو، ‌مجتمع گردشگری ستاره سیلوانا، هتل ۵ ستاره فیرورق و ... مهمترین این طرح ها را شامل می شود.

جباری با اشاره به مشکلات مالی تعدادی از این طرح ها گفت : به تعداد ۱۱ طرح با حجم سرمایه گذاری اولیه ۲۵۱۵ میلیارد ریال بعلت عمدتاً مشکلات مالی راکد است که در صورت حمایت تسهیلات با کارمزد مناسب برای ۲۹ طرح اشاره شده می توان شاهد شکوفایی صنعت گردشگری بود.

وی یاد آور شد: هم چنین از سال ۱۳۸۰ تا به این تاریخ به تعداد ۶۶ موافقت اصولی صادر شده که ۲۲ مورد ابطال و ۴۴ مورد ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود را طی می نمایند که از جمله مهمترین آنها می توان به مجتمع گردشگری در بوکان ،‌ مجتمع برج سلامت در ارومیه ،‌شهرک گردشگری دنیای فراز و ... اشاره کرد.

جباری نرخ رشد میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری را مناسب اعلام کرد و گفت : توضیح اینکه در سطح استان تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۳ مرکز اقامتی با ۲۷۰۲ تخت موجود بود که از سال ۹۲ تا ۹۶ تعداد ۸ مرکز با ۶۹۰ تخت اضافه شده که رشد ۹.۶ درصدی در تعداد مراکز و رشد ۲۳.۵ درصدی در تعداد تخت داشته است.

وی گفت: از جمله مهمترین مشکلات موجود در مسیر سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری می توان به زمانبر بودن دریافت پاسخ استعلامات از دستگاههای اجرایی و عدم بازدهی متناسب پرداخت تسهیلات به طرح های گردشگری اشاره کرد.