شهر البوکمال به طور کامل از لوث داعش آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت شهر البوکمال را به طور کامل از لوث داعش آزاد کردند.

اتاق عملیات محور مقاومت اعلام کرد: ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت شهر البوکمال را به طور کامل از لوث داعش آزاد کردند و در حال جمع آوری مین های کارگذاشته شده از سوی داعش در البوکمال هستند.

این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت، بیش از ۸۵ درصد از شهر البوکمال در استان دیرالزور را به کنترل خود درآورده اند.

بر اساس این گزارش؛ داعشی‌ها در نوار باریکی در شهر البوکمال هستند و نیروهای ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت در حال پیشروی هستند. این نیروها در حال پاکسازی مناطق آزاد شده از مین ها و مواد منفجره کارگذاشته شده از سوی تکفیری ها هستند.

المیادین اعلام کرد: داعشی‌ها در حال فرار از البوکمال به سوی مناطق تحت سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت واشنگتن هستند.

منابع میدانی به المیادین بیان کردند: البوکمال از نظر نظامی تحت کنترل ارتش سوریه و متحدانش است و تلاش می شود که بازمانده‌های داعش در بخش های غربی پاکسازی شوند.

این منابع به هلاکت ۵۰ داعشی و زخمی شدن دهها تکفیری دیگر در جریان درگیری های شدید با نیروهای ارتش سوریه و متحدانش در البوکمال اشاره کردند.

در همین حال الاعلام الحربی اعلام کرد: ارتش سوریه بر بیش از ۸۵ درصد از شهر البوکمال مسلط شده است. ۱۵۰ داعشی از البوکمال به سوی شرق فرات از طریق تونلها فرار کرده اند.

برخی منابع سوری نیز گزارش دادند که ارتش سوریه و متحدانش، تروریست‌های داعش را در بخش کوچکی به محاصره درآورده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به فلکه ساعت در شهر البوکمال رسیده و در حال پیشروی هستند. نیروها با احتیاط به پیش می روند و این به سبب کثرت مین‌ها و بمب‌های کارگذاشته شده از سوی تکفیری هاست.

به گفته این منابع؛ نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به طور کامل بر جاده المیادین-البوکمال و شهرک السکریه و منطقه حمدان در اطراف البوکمال پس از وارد آوردن خسارات و تلفات فراوان به داعشی ها، مسلط شده اند.

نبرد البوکمال از این حیث اهمیت دارد که آخرین مرکز داعش در سوریه محسوب می شود و سرکرده های داعش در این شهر قرار دارند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا اقدام به مانع تراشی در مسیر پیشروی های ارتش سوریه و متحدانش می کند و شرایط را برای فرار داعشی ها به مناطق تحت سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک فراهم می آورد.

در همین حال برخی اخبار از وجود کودکانی که داعش آنها را مجبور به جنگ کرده است در البوکمال حکایت دارد و اینکه داعشی ها از تروریست‌ها بسیار مجرب خود استفاده می‌کند و آنها به شبکه تونل‌های پیچیده در داخل شهر برای مقابله با ارتش سوریه و متحدانش تکیه کرده‌اند.