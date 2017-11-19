نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص حل بحران سوریه در آنتالیای ترکیه آغاز شد.

وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته ایران را به مقصد ترکیه برای حضور در این نشست ترک کرده بود.