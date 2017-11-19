نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص حل بحران سوریه در آنتالیای ترکیه آغاز شد.
وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته ایران را به مقصد ترکیه برای حضور در این نشست ترک کرده بود.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص حل بحران سوریه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص حل بحران سوریه در آنتالیای ترکیه آغاز شد.
وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته ایران را به مقصد ترکیه برای حضور در این نشست ترک کرده بود.
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