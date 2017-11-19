شکارچیان پرندگان کمیاب و مهاجر در کنارک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غلام شهرکی اظهار داشت: کارگروه مشترک پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کنارک و حفاظت محیط زیست شهرستان با اشراف اطلاعاتی ۴ شکارچی غیرمجاز را که اقدام به شکار پرندگان کمیاب و مهاجر می‌کردند در اطراف روستای «چشی» شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنارک با اشاره به توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت در این عملیات، بیان کرد: در بازرسی از وسایل متهمان تعداد ۴ قطعه پرنده «دلیجه» و ۴ قطعه پرنده «قمری» کشف و در طبیعت رها شدند.

وی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی در جنوب استان پرندگان مهاجر و کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل «شاهین، بحری، بالابان و هوبره» هر ساله از اول مهرماه تا پایان آبان‌ماه به شهرستان‌های چابهار و کنارک مهاجرت می‌کنند.

شهرکی خاطرنشان کرد: از آنجایی که بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه زیادی به شکار و خرید این گونه پرندگان دارند، تعدادی افراد سودجو به شکار گونه‌های نادر و کمیاب پرندگان اقدام می‌کنند و به بهای گزاف به اتباع این کشورها به فروش می‌رسانند.