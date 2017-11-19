بررسی بیانیه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست وزرای خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف پیش از حضور در نشست سه جانبه در جمع خبرنگاران گفت: دیروز در تهران کارشناسان ارشد از سه کشور جمع شدند و بیانیه اجلاس سران در موضوعاتی که در اجلاس سران بررسی می شود را بررسی کردند امروز نیز در آنتالیا در اجلاس وزرای خارجه سه کشور بیشتر روی این موضوع کار خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ان شاء الله روسای جمهور سه کشور روز جمعه جلسه موفقی را خواهند داشت و خواهیم توانست با کمک به مردم سوریه زمینه را برای پشت سر گذاشتن این دوران تلخ فشار و حرکت های تروریستی در سوریه فراهم کنیم.

به گزارش مهر، مذاکرات سیاسی برای دستیابی به صلح از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران بوده است نمایندگان سه کشور تاکنون در آستانه قزاقستان هفت دور مذاکرات داشتند که در این مذاکرات نمایندگانی از مخالفان دولت سوریه حضور داشتند.