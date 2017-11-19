  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

ظریف خبر داد:

بررسی بیانیه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست وزرای خارجه

بررسی بیانیه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست وزرای خارجه

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در اجلاس وزرای خارجه سه کشور در آنتالیا، بیانیه اجلاس سران ایران، روسیه و ترکیه که روز چهارشنبه قرائت خواهد شد، بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف پیش از حضور در نشست سه جانبه در جمع خبرنگاران گفت: دیروز در تهران کارشناسان ارشد از سه کشور جمع شدند و بیانیه اجلاس سران در موضوعاتی که در اجلاس سران بررسی می شود را بررسی کردند امروز نیز در آنتالیا در اجلاس وزرای خارجه سه کشور بیشتر روی این موضوع کار خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ان شاء الله روسای جمهور سه کشور روز جمعه جلسه موفقی را خواهند داشت و خواهیم توانست با کمک به مردم سوریه زمینه را برای پشت سر گذاشتن این دوران تلخ فشار و حرکت های تروریستی در سوریه فراهم کنیم.

به گزارش مهر، مذاکرات سیاسی برای دستیابی به صلح از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران بوده است نمایندگان سه کشور تاکنون در آستانه قزاقستان هفت دور مذاکرات داشتند که در این مذاکرات نمایندگانی از مخالفان دولت سوریه حضور داشتند.

کد مطلب 4148575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها