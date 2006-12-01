القاعده شاه اردن را به مرگ تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه القاعده درعراق امروز با صدور بیانیه ای که دریک پایگاه اینترنتی منتشرشد ، ملک عبدالله دوم و طرفداران وی را به مرگ تهدید کرد.

دراین بیانیه که هنوز صحت آن تایید نشده ، آمده است القاعده درکمین شاه اردن است و سرنوشت وی نیز به زودی مانند جدش می شود.

دربیانیه مذکور از اعضای القاعده در اردن خواسته شده تا در کمین "عبدالله دوم" بنشینند.

القاعده عراق مسئولیت سلسله عملیات تروریستی هتل های امان را که نوامبر سال 2005 به وقوع پیوست و منجر به کشته شدن 60 تن شد، برعهده گرفت.