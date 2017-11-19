  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

فرمانده قرارگاه غرب ارتش به مهر خبر داد:

جانمایی ۶۰ چشمه توالت و حمام در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه

جانمایی ۶۰ چشمه توالت و حمام در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده قرارگاه غرب ارتش از جانمایی ۶۰ چشمه توالت و حمام در کانکس‌هایی واقع در مناطق زلزله زده شهری استان کرمانشاه خبر داد.

امیرسرتیپ آریان فر در گفتگو اظهار داشت: در ساعات اولیه وقوع زلزله ارتش نسبت به اعزام تیمهای پزشکی و تجهیزات خود و انتقال ۹۷۰ مجروح به بیمارستانها توسط بالگردها اقدام کرد.

وی از پذیرش ۶۵۰ مصدوم در بیمارستانهای ارتش و انجام ۱۵۰ عمل جراحی خبر داد و افزود: ارتش از ۶۰ پزشک متخصص خود در بیمارستانهای صحرایی برپا شده طی روز نخست زلزله بهره برد.

فرمانده قرارگاه غرب ارتش با برشمردن دیگر خدمات ارتش نظیر نجات مردم و در اختیار قراردادن پادگان ابوذر جهت درمان و اسکان مصدومین گفت: پس از انجام عملیات آوار برداری علاوه بر انتقال اجساد، یک هزار و ۶۷۳ نفر از مردم نجات داده شدند.

وی کمک در برپایی چادرها، توزیع خدمات اهدایی مردم، نظافت شهرستان سرپل ذهاب، توزیع آب و تلاش برای تامین امنیت با همکاری انتظامی را از دیگر اقدامات ارتش دانست.

امیر آریان فر با اشاره به اینکه مشغول آواربرداری در مناطق زلزله زده هستیم خاطرنشان کرد: ما آماده ارائه خدمات مهندسی به مردم این مناطق هستیم.

کد مطلب 4148582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها