امیرسرتیپ آریان فر در گفتگو اظهار داشت: در ساعات اولیه وقوع زلزله ارتش نسبت به اعزام تیمهای پزشکی و تجهیزات خود و انتقال ۹۷۰ مجروح به بیمارستانها توسط بالگردها اقدام کرد.

وی از پذیرش ۶۵۰ مصدوم در بیمارستانهای ارتش و انجام ۱۵۰ عمل جراحی خبر داد و افزود: ارتش از ۶۰ پزشک متخصص خود در بیمارستانهای صحرایی برپا شده طی روز نخست زلزله بهره برد.

فرمانده قرارگاه غرب ارتش با برشمردن دیگر خدمات ارتش نظیر نجات مردم و در اختیار قراردادن پادگان ابوذر جهت درمان و اسکان مصدومین گفت: پس از انجام عملیات آوار برداری علاوه بر انتقال اجساد، یک هزار و ۶۷۳ نفر از مردم نجات داده شدند.

وی کمک در برپایی چادرها، توزیع خدمات اهدایی مردم، نظافت شهرستان سرپل ذهاب، توزیع آب و تلاش برای تامین امنیت با همکاری انتظامی را از دیگر اقدامات ارتش دانست.

امیر آریان فر با اشاره به اینکه مشغول آواربرداری در مناطق زلزله زده هستیم خاطرنشان کرد: ما آماده ارائه خدمات مهندسی به مردم این مناطق هستیم.