فردا در تاريخ

ازدواج حضرت محمد( ص) :



درچنين روزي در سال28 قبل ازهجرت پيامبر گرامي اسلام در سن 25 سالگي با حضرت خديجه(س) ازدواج كرد . خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ‏بود كه نسب وى با رسول خدا( ص‏) در قصى بن كلاب يكي مى‏شود. مادرش ، فاطمه دختر زائدة بن اصم از بنى معيص ابن عامر بن بئوى بود. عموما نوشته‏اند كه وى قبل از ازدواج ‏با رسول خدا( ص)‏ دو بار ازدواج كرده بود. و نيز گويند: او فرزندى نيز داشته كه نام او نيز هند بوده است . خديجه پس از اين كه شوهر دوم خود را نيز از دست داد بخاطرثروت بسيار و كمالات ديگرى كه داشت‏ خواستگاران زيادى ‏پيدا كرد . چنانچه در برخى از روايات آمده كه عقبة بن ابى معيط و صلت ‏بن ابى اهاب و ابو جهل و ابو سفيان از او خواستگارى كرده‏ و او همه را رد كرد و به همسرى رسول خدا( ص) رضايت داد. مشهور آن است كه خواستگارى و خطبه عقد به وسيله ابوطالب‏عموى رسول خدا(صلى الله عليه و آله) خوانده شد و پذيرش وقبول آن نيز از سوى عمرو بن اسد ، عموى خديجه( س) ، صورت گرفت. مرحوم صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه و شيخ كلينى دركتاب شريف كافى، خطبه عقدى را كه‏ توسط ابو طالب ايراد شده، نقل كرده‏اند كه ترجمه متن آن طبق روايت ‏شيخ صدوق(ره) اين گونه است : سپاس خداي را كه ما را از ثمره ابراهيم وذريه اسماعيل قرار داد و براى ما خانه مقدسى را كه مقصود حاجيان است و حرم امنى است كه ميوه هر چيز بسوى آن گرد آيد، بنا فرمود و ما را در شهرى كه هستيم حاكمان بر مردم قرارداد. سپس برادر زاده‏ام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مردى‏است كه با هيچ يك از مردان قريش هم وزن نشود جز آن كه از اوبرتر است و به هيچيك از آنها مقايسه نشود جز آنكه بر او افزون‏است و او اگر چه از نظر مالى كم مال است ولى مال پيوسته درحال دگرگونى و بى‏ثباتى و همچون سايه‏اى رفتنى است،و اونسبت ‏به خديجه راغب و خديجه نيز به او مايل است،و مهريه او را نيز هر چه نقدى و غير نقدى بخواهيد آماده است،و محمد راداستانى بزرگ و شانى والا و شهرتى عظيم خواهد بود.



در گذشت ابن سيرين :

درچنين روزي در سال110هجري قمري ابن سيرين فقيه و دانشمند قرن دوم هجري دار فاني را وداع گفت .

ابن سيرين پس از طي مقدمات علوم ، به سفر روي آورد و با حضور در صفوف علمي شهرهاي مختلف جزيره العرب نظير مكه ، كوفه، مدائن به جمع آوري احاديث مختلف پرداخت . صحاح سته اهل سنت از ابن سيرين به عنوان فقيهي صاحب راي ياد

مي كردند چراكه او درحفظ و نقل حديث بسيار دقيق بود . او همچنين در ميان رجاليون از افراد ثقه است و روايات معصومين منقول از وي مورد توجه اصحاب درايه و رجال قرارمي گيرد. وي با بيش از سي تن ازصحابي پيامبراكرم(ص) ارتباط نزديك داشت.

به سبب گفتار و رفتار نيكوي اوو زهد و تقواي بسيارش ، خداوند تعالي به وي علم تعبير خواب اعطا كرد كه هم اكنون نيز كتاب تعبير خواب او در ميان عموم مردم از اقبال خاصي بر خوردار است . از وي آثار خطي مختلفي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به الحيوان جاحظ اشاره كرد .





كنفرانس اسلامي فلسطين در تهران :







درچنين روزي در سال 1369 ه ش نخستين كنفرانس اسلامي فلسطين درتهران آغاز به كار كرد . هدف از برگزاري اين كنفرانس كه با موضوع اصلي همبستگي جهاني با قيام انتفاضه و مقابله با شهرك سازي يهوديان برپا شده بود ، تني چند از انديشمندان مسلمان ايران و برخي ديگراز كشورها با ايراد سخناني ، به دفاع و حمايت از قيام مردم مظلوم فلسطين در برابر اشغالگران صهيونيست پرداختند . انتفاضه مردم مسلمان فلسطين، انقلاب اسلامي و انقلاب فلسطين از جمله مباحث اصلي در اين كنفرانس بود .



تبعيد دكتر مصدق به ساوجبلاغ :







در چنين روزي در سال 1319 ه ش دكتر مصدق كه در بيرجند زنداني بود به احمدآباد ساوجبلاغ تبعيد شد . مصدق در اين دوره تنها از دور بر مناسبات سياسي كشور نظر داشت و بيشتر به مطالعه و تحقيق مي پرداخت .





تولد واسيلي كاند ينسكي :





در چنين روزي در سال 1866 ميلادي واسيلي كاند ينسكي نقاش روسي الاصل ديده به جهان گشود . وي بعدها در فرانسه و آلمان زندگي كرد . كاند ينسكي از نقاشان نوگراست كه توانست با ارايه برخي نظريات نوگرايانه در حوزه نقاشي ، نوع و فرم تركيب بندي تجريدي را در نقاشي پيشنهاد كند . وي دريافت انسان از هنر را نوعي دريافت احساسي مي دانست و معتقد بود كه نقاشي نيز همانند ساير هنر ها مي تواند از موضوع، به مفهوم سنتي آن، تهي گردد و طريقي همچون موسيقي را بپيمايد . وي معتقد بود هنر موسيقي تنها بر ضمير ناخود آگاه انساني تاثير مي گذارد و مستقيما بدون اين كه عنصر تعقل در آن راه يابد با احساس درگير مي شود . او بر همين مبنا نظريه تجريد را در نقاشي نيز ارايه كرد و به نوعي خواستار درك لحظه اي و صرفا احساسي از محيط نقاشي شد . تفكر او جنبشي را در تفكر نقاشي غرب سبب شد كه تا سالها و حتي سالهاي اخير در ميان نقاشان نقاط مختلف جهان ماندگار شد . "الهام رويايي" عنوان مهمترين اثر اوست .



انتشار نشريه ابزرور :

در چنين روزي در سال 1791 ميلادي روزنامه انگليسي زبان ابزرور براي نخستين بار در جهان منتشر شد .



اختراع ماشين چمن زن برقي :

در چنين روزي در سال 1812 ميلادي پيتر گايارد ماشين چمن زني برقي را اختراع كرد .



تصرف بندر صيدا :

در چنين روزي در سال 1110 ميلادي نيروهاي صليبيون بندر صيدا( هم اكنون در لبنان قرار دارد. ) را به محاصره خويش در آوردند .



فرود برروي مشتري :

در چنين روزي در سال 1973 ميلادي پايونير ده برروي سطح سياره مشتري نشست .



قطعنامه درباره آزادي گروگانهاي آمريكايي :





در چنين روزي در سال 1970 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصرا از ايران خواست كه گروگان هاي آمريكايي را

آزاد سازد . پيشتر در سيزدهم آبان ( چهارم نوامبر 1979 ) دانشجويان ايراني در يك اقدام متهورانه موفق به تسخير لانه جاسوسي شده بودند . در اين اقدام چندين نفر از اعضاي سفارت آمريكا از سوي دانشجويان پيرو خط امام دستگير شده بودند .



هواپيما ربايي در پنج روز :

در چنين روزي در سال 1984 ميلادي ، ماجراي يك هواپيماي ربايي پنج روزه آغاز شد . ماجرا از اين قرار بود كه چهار مرد يك هواپيماي كويتي را در مسير پاكستان ربودند و به دليل كمي سوخت مجبور شدند كه هواپيما را در تهران فرود آورند . در اين هواپيما ربايي دو تن از سرنشينان هواپيما كشته شدند .



كميته تخصصي ايران كنترا :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي مجالس دو گانه آمريكا ( سنا و كنگره ) كميته اي تخصصي را براي هدايت تحقيقات خود در باره پرونده ايران كنترا آغاز كردند .



پايان شورش در آرژانتين :

در چنين روزي در سال 1988 ميلادي دولت آرژانتين اعلام كرد كه صدها نفر از نيروهاي ارتش اين كشور ، شورش چهار روزه خود را پايان داده اند .



متاركه جنگ در آنگولا:





در چنين روزي در سال 1993 ميلادي دولت آنگولا و پارتيزان هاي يونيتا رسما متاركه جنگ را پذيرفتند . در اين جنگ بطور تقريبي روزانه هزار نفر كشته مي شدند .



آزادي حافظان صلح در بوسني :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي صرب هاي بوسني كه 53 نفر ازميان 400 نفراز نيرو هاي حافظ صلح سازمان ملل را به اسارت گرفته بودند، آزاد كردند . صرب ها اين افراد را به عنوان تضميني دربرابر حملات هوايي ناتو به اسارت گرفته بودند .





پادشاهي كارل كبير :

در چنين روزي در سال 771 ميلادي كارل كبير پادشاه فرانسه شد .



قرار داد پاريس :

در چنين روزي در سال 1259 ميلادي قرار داد پاريس منعقد شد . اين قرار داد ميان هنري سوم پادشاه انگلستان و لويي يازدهم پادشاه فرانسه براي برقراري صلح بين دو كشور منعقد شد .



تسخير بغداد :

در چنين روزي در سال 1534 ميلادي سليمان، سلطان عثماني بغداد را به محاصره خويش در آورد .



نخستين كنگره براي صلح :

در چنين روزي در سال 1644 ميلادي نخستين كنگره صلح اروپايي در مونستر گشايش يافت .



بمباران شمال بلژيك :

در چنين روزي در سل 1832 ميلادي ارتش فرانسه شروع به بمباران مركز شهر آنور در شمال بلژيك كرد .



كودتا در فرانسه :

در چنين روزي در سال 1851 ميلادي لويي ناپلئون بناپارت نيروهاي خود را براي انجام يك كودتاي نظامي در فرانسه فرا خواند .



تولد نيكلاي تيچونوف :

در چنين روزي در سال 1896 ميلادي تيچونوف نويسنده روس ديده به جهان گشود ." عليه پاستر ناك "عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اميل آرستروپ :

در چنين روزي در سال 1800 ميلادي آرستروپ شاعر مطرح دانماركي ديده به جهان گشود . "ترجيع بند "عنوان مهمترين اثر اوست . وي پزشك نيز بود .



تولد ساموئل باتلر :

در چنين روزي در سال 1835 ميلادي باتلر نويسنده انگليسي ديده به جهان گشود . "ارهوم" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد رينر ماريا ريلكه :

در چنين روزي در سال 1875 ميلادي ريلكه شاعر آلماني به دنيا آمد . اين شاعر و نويسنده آلماني زبان اهل چك

در پراگ بزرگ شد . او در جواني با انديشه هاي لو آندره آس سالومه نويسنده آلماني زبان روس و تولستوي آشنا گشت و از همين دوره بود كه شعر سرودن و نوشتن را آغازكرد . وي بعدها به يكي از اصلي ترين سردمداران جنبش نئورمانتيسم ادبي اروپا تبديل شد. ريلكه به زبانهاي آلماني، فرانسه، روسي،انگليسي و ايتاليايي مسلط بود و گاه نيز به اين زبانها شعر مي سرود. نخستين اثر او كتاب ساعت ها نام دارد . مهمترين آثار او عبارتند از : لاوريد س بريگه، تاريخ بابا خدا، اوگوست رودن، افسانه هاي بوهم، عاشق پيشه، يادداشت هاي من در فلورانس، زمزمه هاي قرون، كتاب رؤياها، نامه هايي به يك شاعر جوان، رشته زندگي، كتاب زيارت، كتاب فقر و مرگ، نغمه هايي براي خداي موسيقي ، ميتو، بوستان ها، رباعيات، گل هاي سرخ، پنجره ها، يادداشت هاي جيبي، اشعار فرانسه، نامه هايي به رودن و دفترهاي مالت.