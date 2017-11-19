کشت مجدد برنج در ۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای آمل

سید جعفر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۱٣ میلیارد ریال اعتبار برای برق دار کردن چاه های کشاورزی شهرستان آمل خبرداد و افزود: با پیگیری نماینده مردم آمل در مجلس، این اعتبار در راستای برق دار کردن چاه های کشاورزی شهرستان آمل اختصاص یافت.



فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه چند سال اخیر در سرفصل پیش بینی اعتبارات،برای این مهم اعتبار اختصاص می دادیم اما تخصیص داده نمی شد، افزود: در روستاهای پایین دست آمل در فصل کاشت برنج، کشاورزان با کمبود آب مواجه بودند که آبیاری زمین های کشاورزی بسیار با مشکل روبرو بود.



معاون استاندار مازندران با بیان اینکه در روستای مریج محله بخش دابودشت بیشتر از ٨ حلقه چاه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ٨۰۰ میلیون ریال، تا دو ماه آینده برق دار خواهد شد، ادامه داد: در فصل کشاورزی، آب رودخانه به پایین دست نمی رسید و این مهم به بهره برداری می رسد.



رسولی به کشت مجدد برنج در ٣۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: اگر بستر سازی صورت بگیرد سال آینده کشت مجدد بیشتری در این شهرستان خواهیم داشت.

وی گفت: بیشتر از ۱۵۰ روستا درخواست برق دار کردن چاه کشاورزی را دادند که ٣۴ روستا بر اساس مشکلات کمبود آب، اعتبار تخصیص داده خواهد شد.