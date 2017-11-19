جک استراو: عربستان تهدیدی برای ثبات لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جک استراو» وزیرخارجه اسبق انگلیس در نشستی با موضوع عربستان سعودی که از سوی «میدل ایست مانیتور» برگزار شد، درباره اقدامات «محمد بن سلمان» ولیعهد جاه‌طلب سعودی و مخاطراتی که برای خاورمیانه به بار خواهد آورد، هشدار داد.

وی تاکید کرد: عربستان سعودی تهدیدی علیه ثبات لبنان محسوب می‌شود مگر اینکه رهبران آرام‌تری (میانه‌رو) در این کشور روی کار بیایند.

استراو همچنین درباره مداخله نظامی در لبنان هشدار داد و گفت: نسلی (از حکام سعودی) که من با آنها مواجه بودم به مراتب درباره موضوعاتی مانند محیط اجتماعی عربستان سعودی، محتاط‌ تر رفتار می‌کردند. سیاست خارجی سعودی‌ها می تواند تهدیدی برای لبنان محسوب شود مگر اینکه شورای (سیاست‌گذاری) عاقلتری بر عربستان حاکم شود.

وی تاکید کرد که باید حضور حزب‌الله در لبنان را به عنوان یک واقعیت سیاسی پذیرفت.

استراو با اشاره به تحریم حماس توسط دولت‌های خارجی خواستار حل و فصل مناقشات از راه مذاکره شد.

وی در این باره گفت: من از تحریم حماس خشنود نیستم. من اوایل سال ۲۰۰۶ در جمع خصوصی برخی روزنامه‌نگاران در ریاض صحبت کردم و گفتم که باید با حماس گفت‌وگو کنیم.

استراو در نهایت گفت: برخی می‌گویند به خاطر این حرف‌ها از سمتم به عنوان وزیر خارجه انگلیس کنار گذاشته شدم.