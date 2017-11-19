تخریب ۶۰۰۰ واحد مسکن مددجویان در زلزله غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در سفر به استان کرمانشاه ضمن ملاقات با استاندار کرمانشاه در جمع شورای مدیران کمیته امداد این استان حضور یافت و به بررسی وضعیت امداد رسانی به مددجویان زلزله زده پرداخت.

رئیس کمیته امداد با حضور در استانداری کرمانشاه با بیان اینکه با توجه به توزیع چادر بین تمامی خانوارهای آسیب دیده در مناطق زلزله زده به نظر می رسد از مرحله اسکان اضطراری عبور کرده ایم گفت: اکنون وارد مرحله اصلی و البته سخت اسکان دائم و ساخت منازل مسکونی برای زلزله زدگان شده ایم.

فتاح با اشاره به خسارت وارد شده به مددجویان زلزله زده افزود: خانوارهای تحت حمایت این نهاد از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و متاسفانه در زمان وقوع بلایای طبیعی نیز بیشترین آسیب را از حوادث می بینند.

وی درباره تعداد منازل تخریب شده مددجویان تحت حمایت بیان کرد: طبق آخرین آمارهای به دست آمده در زلزله غرب کشور بیش از شش هزار واحد مسکونی خانوارهای تحت حمایت این نهاد آسیب دیده اند که این منازل بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده اند.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه کمیته امداد وظیفه ذاتی خودش می داند که مشکلات این قشر محروم جامعه را جبران کند، ادامه داد: این نهاد با توجه به تجربیات عمرانی قبلی در بحران های همچون زلزله بم و تبریز یک مدیریت میدانی و جهادی به منظور ساخت منازل مسکونی و ساماندهی دائم مددجویان در پیش گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سرمای هوا در مناطق زلزله زده موجب ناکارآمد شدن اسکان موقت زلزله زدگان خواهد شد و به همین دلیل باید سریعتر کار اسکان دائم را آغاز کنیم، افزود: براساس آمارهای میدانی دو هزار منزل مسکونی خانوارهای مددجو در زلزله اخیر به طور ۱۰۰ درصد تخریب و حدود چهار هزار واحد مسکونی نیاز به تعمیرات اساسی دارند که کمیته امداد به زودی کار ساخت و تعمیر این منازل را با بالاترین کیفیت آغاز خواهد کرد.

فتاح با بیان اینکه کمیته امداد منابع اعتباری برای ساخت و تعمیر منازل مددجویی مناطق زلزله زده را برآورد کرده و با تمام قوا آماده انجام این مهم است، گفت: منابع مالی ساخت منازل مسکونی برای خانوارهای مددجوی زلزله زده از محل اعتبارات کمیته امداد، ظرفیت بانک ها و کمک های مردمی تامین خواهد شد.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه کمیته امداد خانه های بسیار مقاوم و براساس اصول در مناطق زلزله زده خواهد ساخت، عنوان کرد: سرعت عمل و کیفیت برای ما در ساخت منازل مددجویان در اولویت قرار دارد اما این موضوع نباید موجب شود ما به هر قیمتی خانه بسازیم و اسراف و بی نظمی در کار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مددجویان نباید نگران خسارات وارده باشند چراکه منازل آنان تحت پوشش بیمه قرار دارد، افزود: خانوارهای تحت حمایت در مناطق زلزله زده برای ساخت منازل خود هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی کنند و کمیته امداد در کنار کمک های دولت منازل مسکونی مددجویان را بدون تحمیل هزینه برای این خانوارها بازسازی می کند.

فتاح با تاکید بر اینکه تمام ایران در امدادرسانی به خانوارهای مناطق زلزله زده بسیج شده اند، ادامه داد: کمیته امداد برای کمک رسانی های بعدی به مناطق زلزله زده نیازمند همبستگی بیشتر مردم است.

وی با بیان اینکه ایرانیان در زلزله اخیر برای کمک رسانی سنگ تمام گذاشتند، گفت: مردم با اعتماد به کمیته امداد و اهدای کمک های خود که بیش از ۷۰۰ کامیون از این کمک ها روانه مناطق زلزله زده شده یک مدیریت جهادی را به نمایش گذاشته اند.

رئیس کمیته امداد همچنین با بیان اینکه ٢٠ هزار خانوار از جمعیت شش شهرستان استان کرمانشاه که زلزله خسارت وارد کرده تحت حمایت این نهاد هستند، تاکیدکرد: کمیته امداد کمک معیشت آبان ماه مددجویان این شهرستان ها را سه برابر پرداخت می کند.

فتاح با بیان اینکه شناسنامه ایتام مناطق زلزله زده در اختیار کمیته امداد قرار دارد واین ایتام به تمامی خیران و حامیان در سراسر کشور معرفی می شوند، اعلام کرد: برای ایتام مناطق زلزله زده حامی های بیشتری جذب خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: همچنین خانوارهایی که در مناطق زلزله زده نیازمند حمایت کمیته امداد باشند بدون محدودیت و در اسرع وقت تحت حمایت این نهاد قرار می گیرند.