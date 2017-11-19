به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در جلسه امروز ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار داشت: تلاش‌هایی که در استان کرمانشاه از استانداری تا سپاه و بسیج و ارتش و هلال احمر انجام دادند چشم گیر بوده است.

وی گفت: در بازدید دیدیم که مشکلی از نظر چادر و تغذیه نیست. وزیر نیرو گفتند که مشکل برق حل شده و تنها در بخش هایی مشکل راه ها باقی مانده است.

لاریجانی افزود: الان بحث سرویس های بهداشتی و استحمام برای جلوگیری از آلایندگی ها در اولویت باشد و نیروهای مسلح تجربیاتشان و امکاناتشان را ارائه کنند. اسکان موقت هم باید به سرعت به جای چادر برپا شود.

وی گفت: تشکیل پرونده های شناسایی در بنیاد مسکن برای جلوگیری از مرافعات احتمالی آینده ضروری است. برای سخت نگرفتن بانک ها به زلزله زدگان هم همین پرونده ها را به جای تضمینهای معمول بپذیرید و سخت نگیرید تا نگرانی های آقای استاندار هم برطرف شود.

لاریجانی افزود: تدابیری هم دولت برای اسکان دائم با پرداخت‌های بلاعوض و وام اندیشیده است. بنیاد مسکن با توجه به تجربه ای که دارد باید محور باشد و همه با این بنیاد هماهنگ باشند که موازی کاری نشود.

وی گفت: آسیب‌هایی که دام های مردم رسیده باید توسط جهاد کشاورزی بررسی و پرداخت شود. در مورد سهمیه آب گرمسیری هم باید کمک کرد تا این منطقه بیشتر بهره مند شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم قدردان خدمت ها بودند و قصورها را عفو می کنند، افزود: درمورد بازگشایی مرز و تغییر شرایط استان کرمانشاه هم باید کمک کنیم که این تحول ایجاد شود.

لاریجانی افزود: معافیت های مالیاتی برای صنایع آسیب دیده اگر نیاز به قانون دارد را به مجلس بیاورید وگرنه اگر بتوانید قبل از مجلس هم اعمال کنید و منع قانونی نداشته باشد عملیاتی تر است. بخشودگی جریمه تسهیلات هم که نیازی به قانون ندارد و باید اعمال شود.

وی گفت: امکانات زیر بنایی که آسیب دیده را شناسایی کنید که بودجه بگیرند. البته هوای دولت را هم داشته باشید.چون دولت وضع اقتصادی میزانی ندارد با نگاه حد اقلی این موضوع هم در ردیف های لایحه بودجه بیاورید.

لاریجانی اظهار داشت: افراد صدمه دیده از همه دستگاه ها ازجمله سپاه و ارتش و دولت تقدیر می کردند. این نگاه ملی هم افزایی برای خدمت هم حقیقتا ستودنی بود.

وی گفت: بعد از روزهای اولیه هیچگاه مردم را فراموش نخواهیم کرد و بابت قصورها هم عذرخواهی می کنیم. باید مارا عفو کنند مردم.