۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸

در آمل ؛

100 اثر تاریخی در مراحل ثبت در فهرست آثار ملی قرار دارد

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری آمل گفت: بیش از 200 اثر تاریخی و فرهنگی در این شهرستان برای ثبت در آثار ملی پیشنهاد شده که 100 اثر آن در مراحل ثبت شدن قرار دارد.

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: 31 اثر تاریخی هم به علت نداشتن ارزش ثبت به این اداره ارجاع شد.

به گفته وی ، هم اکنون بیش از 43 اثر تاریخی و باستانی شهرستان آمل در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری آمل تصریح کرد: به علت نبود یک موزه در شهر آمل بسیاری از آثار تاریخی و با ارزش این شهرستان در موزه دیگر شهرهای استان و کشور نگهداری می شود.

ایزدی ؛ کمبود اعتبار در بخش مرمت ، حفظ و احیاء آثار تاریخی و عدم همکاری مالکان برخی آثار و بناهای تاریخی را از مهم ترین مشکلات میراث فرهنگی آمل عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: هم اکنون به علت این مشکلات چند بنای تاریخی در آمل در آستانه تخریب و نابودی قرار دارد.

