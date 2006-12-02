100 اثر تاریخی در مراحل ثبت در فهرست آثار ملی قرار دارد

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: 31 اثر تاریخی هم به علت نداشتن ارزش ثبت به این اداره ارجاع شد.

به گفته وی ، هم اکنون بیش از 43 اثر تاریخی و باستانی شهرستان آمل در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری آمل تصریح کرد: به علت نبود یک موزه در شهر آمل بسیاری از آثار تاریخی و با ارزش این شهرستان در موزه دیگر شهرهای استان و کشور نگهداری می شود.

ایزدی ؛ کمبود اعتبار در بخش مرمت ، حفظ و احیاء آثار تاریخی و عدم همکاری مالکان برخی آثار و بناهای تاریخی را از مهم ترین مشکلات میراث فرهنگی آمل عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: هم اکنون به علت این مشکلات چند بنای تاریخی در آمل در آستانه تخریب و نابودی قرار دارد.